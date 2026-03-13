Επίσημο: Αναβλήθηκε το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης, μετά τη δολοφονία του 20χρονου φιλάθλου

Η ελληνική κοινωνία έχει «παγώσει» για μια ακόμα φορά μετά τη δολοφονία ενός 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ.

Ο νεαρός μαχαιρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην περιοχή της Καλαμαριάς και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, παρά τις προσπάθειες διασωστών του ΕΚΑΒ και γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το τραγικό συμβάν οδήγησε στην αναβολή του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο (14/3).

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ αιτήθηκε την αναβολή της συγκεκριμένης αναμέτρησης στον ΕΣΑΚΕ, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, με στόχο και τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«O αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026, αναβάλλεται.



Η ημερομηνία διεξαγωγής του, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση».