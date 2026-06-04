Στο ΣτΕ η απόφαση για την λειτουργία των Airbnb στην περιοχή της Πλάκας

Το ΣτΕ καλείται να αποφασίσει αν μπορούν να λειτουργούν Airbnb στην περιοχή της Πλάκας

Γιάννης Φιλιππάκος

Στο ΣτΕ η απόφαση για την λειτουργία των Airbnb στην περιοχή της Πλάκας
Eurokinissi
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  • Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξετάζει την νομιμότητα λειτουργίας Airbnb σε ακίνητα της Πλάκας που φέρονται να έχουν μετατραπεί παράνομα από κατοικίες σε τουριστικά καταλύματα.
  • Η «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» ζητεί τη σφράγιση των ακινήτων, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία τους παραβιάζει το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής και αλλοιώνει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της.
  • Το ΣτΕ καλείται να αποφανθεί αν ο Δήμος Αθηναίων νόμιμα απέρριψε τα αιτήματα σφράγισης ή αν έπρεπε να λάβει μέτρα βάσει της πραγματικής χρήσης των ακινήτων.
  • Είχαν προηγηθεί αυτοψίες στα επίδικα ακίνητα με εντολή του ΣτΕ για να διαπιστωθούν τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους.
  • Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει επιφυλαχθεί να εκδώσει τις αποφάσεις του επί της υπόθεσης.
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Στο Συμβούλιο της Επικρατείας έφτασε η υπόθεση ακινήτων στην Πλάκα που, σύμφωνα με την «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού», έχουν μετατραπεί παράνομα από κατοικίες σε τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb).

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ εξέτασε 11 αιτήσεις του σωματείου, με τις οποίες ζητείται να ακυρωθεί η άρνηση του Δήμου Αθηναίων να προχωρήσει στη σφράγιση των συγκεκριμένων ακινήτων.

Οι αιτήσεις στρέφονται κατά του Δήμου Αθηναίων και του υπουργού Περιβάλλοντος και αφορούν πράξεις της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου, με τις οποίες είχαν απορριφθεί προηγούμενα αιτήματα της «Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» για σφράγιση ακινήτων σε διάφορους δρόμους της Πλάκας.

Η ένσταση για την χρήση των Airbnb στην Πλάκα

Σύμφωνα με το σωματείο, τα ακίνητα αυτά έχουν αλλάξει χρήση παράνομα, καθώς από κατοικίες λειτουργούν πλέον ως τουριστικά καταλύματα μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως το Airbnb.

Η «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» υποστηρίζει ότι το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της Πλάκας, το οποίο έχει θεσπιστεί για την προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής, δεν επιτρέπει τέτοιου είδους χρήση. Όπως τονίζει, στις προβλεπόμενες χρήσεις γης δεν περιλαμβάνονται ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύματα, ενώ η περιοχή καλύπτεται από καθεστώς γενικής κατοικίας.

Με βάση αυτό το σκεπτικό, το σωματείο ζητά τη σφράγιση των ακινήτων, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία τους ως τουριστικών καταλυμάτων αλλοιώνει τον χαρακτήρα της περιοχής και παραβιάζει το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο.

Τι καλείται να κρίνει το ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας καλείται πλέον να αποφανθεί αν ο Δήμος Αθηναίων νόμιμα απέρριψε τα αιτήματα σφράγισης ή αν όφειλε να προχωρήσει σε μέτρα, με βάση την πραγματική χρήση των επίδικων ακινήτων.

Η υπόθεση εξετάστηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου Χρήστο Ντουχάνη και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Λιάκουρα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας είχαν προηγηθεί αυτοψίες στα ακίνητα, ύστερα από σχετική εντολή του ΣτΕ, προκειμένου να διαπιστωθούν τα χαρακτηριστικά τους και η χρήση που γίνεται σε αυτά.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.

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Στο ΣτΕ η απόφαση για την λειτουργία των Airbnb στην περιοχή της Πλάκας

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