Airbnb: Η πλατφόρμα «εισβάλλει» στα ξενοδοχεία – Το σχέδιο για χαμηλότερες προμήθειες

Σε μια στρατηγική στροφή που επανακαθορίζει την ταυτότητά της, η Airbnb προχωρά στην ένταξη ανεξάρτητων και παραδοσιακών ξενοδοχείων στην πλατφόρμα της. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η εταιρεία που έγινε συνώνυμη με τη βραχυχρόνια μίσθωση ιδιωτικών κατοικιών, επιδιώκει πλέον να διευρύνει το δίκτυό της, εντάσσοντας boutique ξενοδοχεία και παραδοσιακά καταλύματα στις επιλογές των χρηστών.

Η μάχη της προμήθειας Βασικός στόχος της εταιρείας με έδρα το Σαν Φρανσίσκο είναι να καταστεί πιο ελκυστική για τους ξενοδόχους, προσφέροντας σημαντικά χαμηλότερες προμήθειες σε σύγκριση με τους κυρίαρχους παίκτες της αγοράς, όπως η Booking.com και η Expedia. Ο Τζέσι Στάιν, ο οποίος ηγείται του νεοσύστατου τμήματος ξενοδοχείων της Airbnb από τον περασμένο Ιανουάριο, τόνισε πως η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας στο επίπεδο των χρεώσεων αποτελεί το ισχυρό της χαρτί για την προσέλκυση νέων συνεργατών.

Στόχος ο εταιρικός τουρισμός

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η Airbnb στρέφει το βλέμμα της στους επαγγελματίες ταξιδιώτες. Οι ταξιδιώτες αυτής της κατηγορίας τείνουν να προτιμούν τις σταθερές υπηρεσίες ενός ξενοδοχείου έναντι της εμπειρίας ενός ιδιωτικού διαμερίσματος. Με τις παγκόσμιες δαπάνες για επαγγελματικά ταξίδια να αγγίζουν τα 1,6 τρισ. δολάρια το 2025, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματικών Ταξιδιών (GBTA), η Airbnb βλέπει μια τεράστια δεξαμενή εσόδων.

Απάντηση στους περιορισμούς των πόλεων

Η επέκταση στα παραδοσιακά καταλύματα λειτουργεί και ως «ασπίδα» απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται η εταιρεία από τις δημοτικές αρχές παγκοσμίως. Πόλεις όπως η Νέα Υόρκη (όπου το μοντέλο εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά), το Λος Άντζελες, το Παρίσι και η Μαδρίτη, έχουν υιοθετήσει αυστηρούς κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η ένταξη των ξενοδοχείων επιτρέπει στην Airbnb να διατηρήσει την παρουσία της σε αυτές τις αγορές, προσφέροντας νόμιμες και ρυθμισμένες εναλλακτικές στους πελάτες της.

Με την κίνηση αυτή, η Airbnb επιχειρεί να μετασχηματιστεί από μια εξειδικευμένη πλατφόρμα διαμοιρασμού σπιτιών σε έναν ολοκληρωμένο ταξιδιωτικό προορισμό, ικανό να ανταγωνιστεί στα ίσα τα μεγαθήρια του κλάδου.

