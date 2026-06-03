Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Καλό μήνα με παροχές 800+200 εκατ. ευρώ

Ελεύθερος Τύπος: 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων

Η Καθημερινή: Ο πόλεμος της Σβέρντιτσας

Τα Νέα: Μύρισε εκλογές

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: «Δεν μας ενδιαφέρουν οι αναταράξεις στην αντιπολίτευση – Είναι πολιτική Βαβέλ»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Το μυστήριο με τα παιδιά που δεν ξύπνησαν και η καρτέλα με τα ηρεμιστικά

07:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων, πρόωρες εκλογές, νόμος περί ευθύνης υπουργών, 11ετης υποχρεωτική εκπαίδευση και εκλογικός νόμος: Η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Αμερικανός πιλότος καταρρίφθηκε με διαφορετικά αεροσκάφη δύο φορές στον ίδιο πόλεμο

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

06:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πράξη πρώτη στους τελικούς της GBL

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Εντυπωσιακή και σπάνια δίνη πάνω από τον κρατήρα του ηφαιστείου Κιλαουέα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση 3χρονου κοριτσιού από αυτοκίνητο στο Μενίδι: Σοβαρά τραυματισμένο το παιδί

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Ιουνίου

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σταθερά στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία – Περισσότερες οι βροχές την Πέμπτη

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:24ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Οι προσωρινοί πίνακες για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ)

05:06LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Ιουνίου

04:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 3 Ιουνίου

04:18ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΘ: Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο ThessTicket και ThessCard

03:54ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: «Aπέτυχαν» οι επιθέσεις του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – Οι ΗΠΑ σε «νόμιμη άμυνα» βομβάρδισαν το νησί Κεσμ

03:28ΕΡΓΑΣΙΑ

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επεκτείνεται σε νέους κλάδους – Αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους

03:02ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Και τώρα… Δεκαπενταύγουστος – Ποια μέρα «πέφτει»

02:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2025: Έκδοση τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων (ΠΕ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Τρεις άγνωστοι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας της 39χρονης Σίλιας – Κανένας συγγενής δεν έχει λεφτά για να τη θάψει

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση 3χρονου κοριτσιού από αυτοκίνητο στο Μενίδι: Σοβαρά τραυματισμένο το παιδί

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Έλενα Ιωάννου – Το μήνυμα του Σπύρου Μπιμπίλα

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμη ανακάλυψη στη Σαχάρα: Βρήκαν 260 κυκλικούς τάφους με ένα κοινό, ανατριχιαστικό στοιχείο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πόσο κοστίζουν ομπρέλες και ξαπλώστρες -Αναλυτικά οι τιμές - Οργανωμένη ή ελεύθερη παραλία;

03:54ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: «Aπέτυχαν» οι επιθέσεις του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – Οι ΗΠΑ σε «νόμιμη άμυνα» βομβάρδισαν το νησί Κεσμ

06:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πράξη πρώτη στους τελικούς της GBL

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Αμερικανός πιλότος καταρρίφθηκε με διαφορετικά αεροσκάφη δύο φορές στον ίδιο πόλεμο

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Εντυπωσιακή και σπάνια δίνη πάνω από τον κρατήρα του ηφαιστείου Κιλαουέα

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: «Την ζήλευε πολύ», λένε φίλοι της 39χρονης – Δημιούργησε προφίλ στα social media και την παρακολουθούσε

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

20:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Από τα πανεπιστήμια στους 200 βουλευτές – Οι 30 αλλαγές που προτείνει η ΝΔ

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Παιδί έσπασε καταλάθος τα γυαλιά του και δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει λόγω του πολέμου - «Πώς θα βλέπω;»

17:10LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ