Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Καλό μήνα με παροχές 800+200 εκατ. ευρώ
Ελεύθερος Τύπος: 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων
Η Καθημερινή: Ο πόλεμος της Σβέρντιτσας
Τα Νέα: Μύρισε εκλογές
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Ιουνίου
05:06 ∙ LIFESTYLE
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Ιουνίου
17:10 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος