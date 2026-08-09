Σε πύρινο κλοιό τα Τίρανα: Η φωτιά πλησίασε επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές - Εκκενώθηκαν χωριά

Snapshot Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στα Τίρανα, πλησιάζοντας επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές.

Εκκενώθηκαν προληπτικά χωριά κοντά στη ζώνη της φωτιάς λόγω της σοβαρής κατάστασης.

Η επιχείρηση κατάσβεσης δυσχεραίνεται από ισχυρούς ανέμους και απαιτεί τη χρήση ελικοπτέρων.

Συνελήφθη άνδρας που κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια ως πιθανή αιτία της πυρκαγιάς.

Το πύρινο μέτωπο δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Snapshot powered by AI

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αλβανία, προκαλώντας σοβαρή ανησυχία στις τοπικές Αρχές, καθώς οι φλόγες κινήθηκαν επικίνδυνα προς κατοικημένες περιοχές και έφτασαν κοντά σε σπίτια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8), σε περιοχή περίπου 38 χιλιόμετρα βόρεια των Τιράνων, και μέσα στις επόμενες ώρες πήρε μεγάλες διαστάσεις, καθώς ενισχύθηκε από τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και μονάδες του στρατού έδωσαν δύσκολη μάχη για να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου στο όρος Κρούγιε. Η κατάσταση κρίθηκε αρκετά σοβαρή ώστε να δοθεί εντολή για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από χωριά που βρίσκονταν κοντά στη ζώνη της πυρκαγιάς.

Με το πρώτο φως της ημέρας, στην επιχείρηση κατάσβεσης εντάχθηκαν και ελικόπτερα, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια περιορισμού των φλογών και να αντιμετωπιστούν τα πιο δύσβατα σημεία του μετώπου.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρησμό από αμέλεια.

Οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών, ενώ οι δυνάμεις που επιχειρούν παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς το πύρινο μέτωπο δεν έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο.