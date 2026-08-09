Μυτιλήνη: Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο με άλογα που περπατούν σε σπασμένα γυαλιά σε πανηγύρι

Snapshot Ένα βίντεο που δείχνει άλογα να περπατούν πάνω σε σπασμένα γυαλιά σε πανηγύρι της Μυτιλήνης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η οργάνωση προστασίας ζώων «A promise to animals» κατήγγειλε ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα και επισημαίνει την ανάγκη ευθύνης παράλληλα με την παράδοση.

Η οργάνωση τονίζει ότι τα άλογα δεν πρέπει να θεωρούνται διακοσμητικά στοιχεία πανηγυριών, καθώς μπορεί να τρομάξουν και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Έχουν καταγραφεί τραυματισμοί με άλογα σε πανηγύρια του νησιού, αν και κάποιοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι τα ζώα δεν κακοποιούνται και ότι το βίντεο είναι παλιό, προ τριετίας. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που δείχνει άλογα να περπατούν πάνω σε σπασμένα γυαλιά σε πανηγύρι της Μυτιλήνης.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στην σελίδα της οργάνωσης προστασίας των ζώων «A promise to animals» και δείχνει τους αναβάτες των αλόγων να διασκεδάζουν σε πανηγύρι του νησιού την ώρα που παρευρισκόμενοι τους πετούν μπουκάλια και ολόκληρα κιβώτια με σαμπάνιες.

«Η λέξη που ακούγεται περισσότερο όταν συζητάμε για τα πανηγύρια της Λέσβου είναι η «παράδοση". Υπάρχει όμως μία άλλη λέξη που ακούγεται πολύ λιγότερο, και αυτή η λέξη είναι η «ευθύνη». Το βίντεο που παρακολουθείτε έχει καταγραφεί σε ένα από τα πανηγύρια της Λέσβου. Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη εικόνα. Παρόμοια βίντεο δημοσιεύονται κάθε χρόνο στα κοινωνικά δίκτυα, σε αφιερώματα, αλλά και σε κανάλια του YouTube που προβάλλουν αυτές τις εκδηλώσεις ως κομμάτι της τοπικής παράδοσης», ανέφερε η οργάνωση.

«Ένα άλογο όμως δεν είναι μέρος ενός σκηνικού ή διακοσμητικό στοιχείο μιας γιορτής. Είναι ένα πολύ δυνατό ζώο που μπορεί να τρομάξει. Και όταν ένα ζώο αυτού του μεγέθους τρομάξει, οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές για το ίδιο, τον αναβάτη του και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του», σημείωσε η οργάνωση.

Όπως εξήγησε η οργάνωση σε πανηγύρια του νησιού έχουν καταγραφεί τραυματισμοί με άλογα. Ωστόσο αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν έντονα και υποστήριξαν ότι τα ζώα δεν κακοποιούνται, ενώ ορισμένοι σημείωσαν ότι το βίντεο αυτό έχει τραβηχτεί προ τριετίας.