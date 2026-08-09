Πεζεσκιάν: «Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία» - Σκληροί όροι του Ιράν για το Ορμούζ

Το Ιράν απαιτεί κυρίως από την Ουάσινγκτον να «βάλει οριστικά τέλος στον πόλεμο και στην επίθεση» εναντίον του

Εύη Απολλωνάτου

Πεζεσκιάν: «Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία» - Σκληροί όροι του Ιράν για το Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία με τις ΗΠΑ και υποστήριξε τις διαπραγματεύσεις στο Ομάν.
  • Η Τεχεράνη θέτει σκληρούς όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, απαιτώντας την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τον τερματισμό των επιθέσεων.
  • Ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας προειδοποίησε ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν συμπεριφορά.
  • Η προηγούμενη εκεχειρία που επέτρεψε τη διέλευση στα Στενά κατέρρευσε στις αρχές Ιουλίου, οδηγώντας σε επανέναρξη αμερικανικών πληγμάτων και ιρανικών αντιποίνων.
  • Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν διεξάγονται σε θετική ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα καταγράφονται επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα στα Στενά, με την Ιρανική εμπλοκή να κατηγορείται από τα ΗΑΕ.
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Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία, δηλώνει ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη θέτει σκληρούς όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, δηλώνοντας σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους που μεταδόθηκε από το IRIB ότι πιστεύει ότι «τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία».

«Υπάρχει συνοχή, δύναμη και ενότητα στη χώρα και, από ό,τι γνωρίζω, το Ιράν θεωρείται νικηφόρο και ισχυρό σε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Πεζεσκιάν σημείωσε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον θα έπρεπε να είχαν θεσπίσει έναν μηχανισμό για την αντιμετώπιση των φερόμενων παραβιάσεων του προηγούμενου μνημονίου τους, αντί να επιτρέψουν στις διαφορές να οδηγήσουν εκ νέου σε στρατιωτική αντιπαράθεση.

«Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τις επιλύσουμε τώρα, αν είναι δυνατή μια λύση, κάτι για το οποίο γίνονται προσπάθειες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στο Ομάν», είπε ο Ιρανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι ελπίζει το Ιράν να μπορέσει να ξεπεράσει την τρέχουσα κατάσταση που δεν είναι ούτε σε πόλεμο ούτε σε ειρήνη.

Oman; Strait of Hormuz; Στενά Ορμούζ; Ορμούζ

Οι όροι για το άνοιγμα του Ορμούζ

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν έθεσε χθες, Σάββατο, δραστικούς όρους στις ΗΠΑ πριν από οποιαδήποτε απεμπλοκή της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, διαψεύδοντας τις ελπίδες για το εκ νέου άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου αυτού σημείου διέλευσης που βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ έρχονται σε αντίθεση με τις προόδους που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στις συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν όσον αφορά τη μελλοντική διαχείριση των Στενών.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν συμπεριφορά», προειδοποίησε, σύμφωνα με τις δηλώσεις του τις οποίες επικαλέστηκαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, παραθέτοντας μια σειρά από όρους.

Μεταξύ αυτών, το Ιράν απαιτεί κυρίως από την Ουάσινγκτον να «βάλει οριστικά τέλος στον πόλεμο και στην επίθεση» εναντίον του και εναντίον των συμμάχων του, και να άρει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα λιμάνια του. Επίσης ζητεί την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών του στοιχείων -και «την πλήρη αποζημίωση» των ζημιών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ορισμένοι από αυτούς τους όρους βρίσκονταν στο ιρανοαμερικανικό πρωτόκολλο συμφωνίας του Ιουνίου, με το οποίο είχε εγκαθιδρυθεί εκεχειρία και το οποίο είχε επιτρέψει μια επανάληψη της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ θα άνοιγε τον δρόμο σε διαπραγματεύσεις με σκοπό μια ευρύτερη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Αμπάς Αραγτσί

Θετικές διαπραγματεύσεις

Η Τεχεράνη αρνείται να επιστρέψει στην κατάσταση που ίσχυε πριν από τον πόλεμο και σκοπεύει να επιβάλλει εν τέλει τέλη υπηρεσιών, κάτι στο οποίο αντιτίθενται σθεναρά οι ΗΠΑ. Το Ιράν διαβεβαίωσε ωστόσο τις τελευταίες ημέρες ότι συμφώνησε με το Ομάν -που βρέχεται επίσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι διαπραγματεύσεις «διεξάγονται σε θετική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα», ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν. Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στο Ιράν, καταδίκασε ωστόσο «τις επανειλημμένες επιθέσεις» και κάλεσε σε αποχή από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διπλωματική διαδικασία.

Ένα πετρελαιοφόρο της εθνικής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Adnoc στοχοθετήθηκε από πύραυλο στα Στενά, χωρίς να προκληθούν θύματα, ανακοίνωσε χθες το Αμπού Ντάμπι, αποδίδοντας την επίθεση στο Ιράν.

Η Adnoc είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι 15 από τα πλοία της έχουν στοχοθετηθεί στα Στενά από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, εκ των οποίων τρία μόνον αυτήν την εβδομάδα.

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