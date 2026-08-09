Το National Geographic αποθεώνει το «μικρό αδελφάκι» της Σαντορίνης: Το κρυμμένο μυστικό της Ελλάδας

Υπάρχει ένα μικρό νησί που βρίσκεται στη «σκιά» της διάσημης… γειτόνισσας. Μόλις λίγα λεπτά από τη Σαντορίνη, η Θηρασιά εντυπωσιάζει με τα τοπία και τις εικόνες της: Λευκά εκκλησάκια πάνω από τη θάλασσα, υπόσκαφα σπίτια, ηφαιστειακά τοπία, πεζοπορικά μονοπάτια και μόλις 168 μόνιμοι κάτοικοι.

Κι όμως, αυτό το «μικρό αδελφάκι» της Σαντορίνης δεν περνά πλέον απαρατήρητο. Το National Geographic στρέφει το βλέμμα στη Θηρασία και την αποθεώνει ως το «καλύτερα κρυμμένο μυστικό» της Ελλάδας, έναν αυθεντικό κυκλαδίτικο προορισμό που βρίσκεται μία «ανάσα» μακριά από τα πλήθη, αλλά μοιάζει κόσμος ολόκληρος μακριά τους.

Το ελληνικό νησί δημιουργήθηκε από την ηφαιστειακή έκρηξη που διαμόρφωσε τη Σαντορίνη πριν από περίπου 3.600 χρόνια. Μοιράζεται τα νερά της καλντέρας και τον ταχυδρομικό κώδικα με τη… διάσημη αδελφή της, ενώ, κάθε χρόνο λειτουργεί ως φωτογραφικό σκηνικό για τα 3,4 εκατ. ταξιδιωτών που επισκέπτονται τη Σαντορίνη.

Παρ’ ότι απέχει μόλις 10 λεπτά με το πλοιάριο –με εισιτήριο μόλις 1 λίρας– από το Αμμούδι της Σαντορίνης, δίπλα στα περίφημα κατάλευκα σπίτια της Οίας, η πρόσβαση στη Θηρασιά θεωρείτο για χρόνια υπόθεση τύχης, καθώς δεν υπήρχε τυπωμένο πρόγραμμα δρομολογίων.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το ήσυχο νησί έχει αρχίσει να αλλάζει. Πέρυσι, ο μοναδικός δρόμος απέκτησε αυτόματο πρατήριο καυσίμων, ενώ, μέχρι τότε η προμήθεια βενζίνης γινόταν μόνο κατόπιν συνεννόησης. Το πρόγραμμα των πλοιαρίων είναι πλέον διαθέσιμο διαδικτυακά κι εμφανίζονται ολοένα περισσότερες τουριστικές υποδομές.

Στην περιοχή της Ρίβας βρίσκεται το Santa Irini Retreat, ένα παραδοσιακό κτίσμα που έχει μετατραπεί σε σουίτες, ενώ, στον ίδιο χώρο ξεχωρίζει η μικρή οικογενειακή εκκλησία Santa Irini, χτισμένη το 1867 στην άκρη της καλντέρας.

Στη Θηρασιά υπάρχουν συνολικά 23 εκκλησίες, εντυπωσιακός αριθμός για ένα νησί μήκους μόλις 9,3 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στην άλλη άκρη του νησιού βρίσκεται η Μονή Κοιμήσεως, με τον χαρακτηριστικό μπλε τρούλο της, σχεδόν ίδιο με εκείνους που βλέπει κανείς στην Οία απέναντι, να δεσπόζει στο χείλος του ηφαιστείου στο ακρωτήριο Τρυπητή.

Το μικρότερο λιμάνι στον Κόρφο εξυπηρετεί τις εκδρομές με σκάφος στην καλντέρα. Οι παραλίες δεν είναι το δυνατό σημείο της Θηρασίας –υπάρχουν μερικές ακτές με μαύρα βότσαλα στον Κόρφο, στη Ρίβα και στη Santa Irini– και οι περισσότεροι ημερήσιοι επισκέπτες σπάνια απομακρύνονται από τα εστιατόρια του Κόρφου.

Όμως, αξίζει να ανέβει κανείς τα 280 απότομα πέτρινα σκαλοπάτια μέχρι τον Μανωλά, τον κύριο οικισμό του νησιού. Το χωριό είναι χτισμένο στην κορυφή της Θηρασίας και δημιουργήθηκε με τρόπο που προσέφερε προστασία από επιδρομές, μεταξύ άλλων από τους Οθωμανούς κουρσάρους και τον διαβόητο πειρατή Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, ο οποίος τρομοκρατούσε την περιοχή τον 16ο αιώνα.

Περπατώντας στα δαιδαλώδη, ασβεστωμένα σοκάκια του Μανωλά, ο επισκέπτης μπορεί να ρίξει μία ματιά στα υπόσκαφα σπίτια και να απολαύσει εντυπωσιακή θέα προς τον Κόρφο και τη Σαντορίνη..

Το ηφαιστειογενές έδαφος της Θηρασιάς παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με εκείνο της Σαντορίνης. Τα αμπέλια καλλιεργούνται, επίσης, με την παραδοσιακή μέθοδο «κουλούρα»: Χαμηλά στο έδαφος, σε στεφάνια που προστατεύουν τα φυτά από τα μελτέμια, τους εποχικούς βόρειους ανέμους που πνέουν κυρίως στο Αιγαίο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η απουσία αυτοκινήτων, το μικρό μέγεθος του νησιού και οι εύκολα προσβάσιμες θέες το κάνουν ιδανικό για ποδηλασία. Οι πρωινές και απογευματινές πεζοπορίες προσφέρουν την ευκαιρία να διασχίσει κανείς τη χαμηλή βλάστηση, με το άρωμα του άγριου θυμαριού να γεμίζει τον αέρα.

Αναμφίβολα, ένα από τα στιγμιότυπα είναι ο εγκαταλελειμμένος οικισμός των υπόσκαφων σπιτιών στην Αγριλιά, μέσα σε ένα φαράγγι. Μόλις πριν από μερικές δεκαετίες, εκεί ζούσε μία αγροτική κοινότητα έως και 700 ανθρώπων. Η κατάσταση άλλαξε όταν έκλεισαν, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα εργοστάσια τοματοπολτού που απορροφούσαν την παραγωγή της περιοχής και στη συνέχεια, όταν το 1956 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ.

Πώς θα πάτε

«Θαλάσσιο λεωφορείο» πραγματοποιεί τη διαδρομή από τον όρμο Αμμούδι της Σαντορίνης προς το λιμάνι της Ρίβας στη Θηρασία τρεις φορές την ημέρα, σε περίπου 10 λεπτά.

Αν φτάσετε αεροπορικώς στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης, ένα πλοιάριο αναχωρεί καθημερινά στις 15:30 από το λιμάνι του Αθηνιού και η διαδρομή διαρκεί περίπου 25 λεπτά, εκτός Κυριακής.

Το νησί διαθέτει ένα μόνο ταξί. Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα μεταφοράς του δικού σας αυτοκινήτου με το μεγαλύτερο πλοίο από το λιμάνι του Αθηνιού ή ενοικίασης ηλεκτρικού ποδηλάτου. Στην πραγματικότητα, πάντως, μεγάλο μέρος της Θηρασίας μπορεί να εξερευνηθεί με τα πόδια.

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