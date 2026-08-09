Στενά του Ορμούζ: Με θετικό πρόσημο συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν όμως κανείς δεν κάνει πίσω

Έξι συγκεκριμένους όρους θέτει η Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ελένη Ευστρατίου

Στενά του Ορμούζ: Με θετικό πρόσημο συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν όμως κανείς δεν κάνει πίσω
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ αξιολογούν αν το Ιράν είναι διατεθειμένο να κάνει μακροπρόθεσμες αλλαγές για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων, ενώ συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στο καθεστώς.
  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε την ανάγκη για εκεχειρία με τις ΗΠΑ και την ύπαρξη μηχανισμού επίλυσης παραβιάσεων, χαρακτηρίζοντας το Ιράν ισχυρό μετά τον πόλεμο.
  • Το Ομάν περιγράφει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ ως θετικές και εποικοδομητικές, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες.
  • Η Τεχεράνη θέτει έξι αδιαπραγμάτευτους όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, που περιλαμβάνουν τερματισμό απειλών, αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων, άρση κυρώσεων και καταβολή αποζημιώσεων.
  • Ο Ιρανός αξιωματούχος Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ δήλωσε ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να αλλάξουν την πολιτική τους απέναντι στο Ιράν.
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Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο Fox News, ότι οι ΗΠΑ αξιολογούν εάν το Ιράν είναι διατεθειμένο να κάνει μακροπρόθεσμες αλλαγές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Βανς υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις στο καθεστώς μέχρι να εξασφαλίσουν τους στόχους τους, ενώ χαρακτήρισε «θετικές» τις συνομιλίες με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Καταστρέψαμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Καταστρέψαμε τον συμβατικό στρατό τους. Έχουμε μειώσει ριζικά τις ασύμμετρες στρατιωτικές τους ικανότητες. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε αν είναι πρόθυμοι να κάνουν τις απαραίτητες μακροπρόθεσμες αλλαγές για να έχουν μια καλύτερη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε.

«Αν όχι, αυτό είναι επίσης καλό. Απλώς θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την πίεση που μπορούμε για να βγάλουμε το ίδιο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή, ώστε οι Αμερικανοί να μπορούν να απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου και ενέργειας», πρόσθεσε.

Πεζεσκιάν: Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε μία κατάλληλη συγκυρία να συμφωνήσει με τις ΗΠΑ σε εκεχειρία, ώστε να βγει από την κατάσταση «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η χώρα βρίσκεται σε μία κρίσιμη συγκυρία αβεβαιότητας. Μιλώντας σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι στο εσωτερικό της χώρας επικρατούν, όπως υποστήριξε, «συνοχή, δύναμη και ενότητα», ενώ χαρακτήρισε το Ιράν «νικηφόρο και ισχυρό» μετά τον πόλεμο.

Όπως ανέφερε, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν δημιουργήσει έναν δίαυλο επικοινωνίας, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα οι παραβιάσεις της εκεχειρίας αντί να οδηγούνται οι δύο πλευρές σε νέα στρατιωτική αντιπαράθεση.

Ο Πεζεσκιάν αναγνώρισε ότι παραβιάσεις μπορούν να σημειωθούν σε οποιαδήποτε συμφωνία ή μνημόνιο συνεννόησης, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός για την επίλυσή τους.

«Πρέπει να δούμε πώς θα τα επιλύσουμε τώρα, εάν είναι δυνατή μια λύση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό επεξεργασία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στο Ομάν.

Ομάν: Θετική η πρόοδος των συνομιλιών με το Ιράν

Το Ομάν χαρακτήρισε «θετικές» τις συνομιλίες με το Ιράν για τη μελλοντική διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν ανέφερε σε δήλωσή του ότι: «Οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη για τους όρους της ναυσιπλοΐας στα Στενά διεξάγονται σε θετική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η ναυσιπλοΐα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στάδιο εξαιτίας του περιορισμού που έχει λάβει το Ιράν στα Στενά λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ, με το πετρέλαιο και τη βιομηχανία να αντιμετωπίζουν τεράστια κρίση.

Εχθές το Ιράν δημοσίευσε έξι αδιαπραγμάτευτα σημεία προς τις ΗΠΑ, ανακοινώνοντας ότι «δεν πρόκειται να κάνει πίσω» είτε στο διπλωματικό επίπεδο είτε στο πολεμικό.

Οι έξι όροι του Ιράν

Έξι συγκεκριμένους όρους θέτει η Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, συνδέοντας την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού με αλλαγές στην αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ιράν.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, δήλωσε το Σάββατο 8 Αυγούστου ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες «διορθώσουν τη συμπεριφορά τους».

Μιλώντας στο ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB, ο Ζολγκάντρ παρουσίασε τις προϋποθέσεις που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, πρέπει να ικανοποιηθούν προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση στα Στενά.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι απαιτήσεις του Ιράν είναι:

  1. Τερματισμός των απειλών κατά του Ιράν
  2. Τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, καθώς και εναντίον των συμμάχων του στον Λίβανο, την Παλαιστίνη, το Ιράκ και την Υεμένη.
  3. Αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων - Άρση ναυτικού αποκλεισμού
  4. Καταβολή αποζημιώσεων
  5. Άρση των κυρώσεων
  6. Αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

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