The Washington Post: Εντολή Πενταγώνου για δραστική αύξηση της παραγωγής όπλων

Snapshot Το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε εντολή για δραστική επιτάχυνση της παραγωγής και παράδοσης όπλων και πυρομαχικών λόγω ελλείψεων.

Υπάρχουν αυξανόμενες πληροφορίες για ελλείψεις πυρομαχικών στον αμερικανικό στρατό, ειδικά σε εξαρτήματα αντιβαλλιστικών πυραύλων Patriot, λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ ζήτησε από τη βιομηχανία να υποβάλει σχέδια για ταχύτερα χρονοδιαγράμματα παράδοσης ή αυξημένη παραγωγή εντός 21 ημερών.

Το Πεντάγωνο απορρίπτει τους μακροχρόνιους κύκλους ανάπτυξης και απαιτεί άμεση επέκταση της παραγωγικής ικανότητας. Snapshot powered by AI

H κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε από την αμυντική βιομηχανία να επιταχύνει «δραστικά» την παραγωγή και παράδοση όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών, σύμφωνα με δημοσίευμα της «The Washington Post» που επικαλείται σημείωμα του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Οι πληροφορίες για ελλείψεις πυρομαχικών στον αμερικανικό στρατό, ειδικά στα εξαρτήματα των αντιβαλλιστικών πυραύλων Patriot, λόγω του πολέμου με το Ιράν πληθαίνουν συνεχώς, παρά την διάψευση από τους αξιωματούχους. Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο στρατός διαθέτει «τεράστιες ποσότητες» πυρομαχικών, αναρτώντας στο Truth Social ότι «μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ ανάλογα με τις ανάγκες».

Ωστόσο, το δημοσίευμα της TWP αναφέρει ότι ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Στιβ Φάινμπεργκ έγραψε στους ηγέτες της βιομηχανίας την περασμένη Τετάρτη ότι πρέπει να υποβάλουν σχέδια για «σημαντικά ταχύτερα και πιο επιθετικά χρονοδιαγράμματα παράδοσης ή/και αυξημένη παραγωγή», εντός 21 ημερών.

«Οι κύκλοι ανάπτυξης που διαρκούν χρόνια δεν είναι αποδεκτοί», έγραψε ο Φάινμπεργκ. «Πρέπει να επιταχύνουμε δραματικά τα χρονοδιαγράμματα των προγραμμάτων μας και να επεκτείνουμε την παραγωγική μας ικανότητα τώρα».

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