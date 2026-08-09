Καναδάς: Ανεξέλεγκτη φωτιά ανάγκασε 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Snapshot Μια φωτιά στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά έχει εξαπλωθεί σε πάνω από 95 τετραγωνικά χιλιόμετρα και παραμένει εκτός ελέγχου.

Περισσότεροι από 20.000 κάτοικοι εκκένωσαν τις περιοχές Σάμερλαντ, Οκάναγκαν, Πίτσλαντ και Οκάναγκαν-Σιμακάμεν λόγω της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά προκάλεσε διακοπές ρεύματος και πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τα κατοικίδια και τα ζώα τους λόγω έλλειψης μέσων μεταφοράς.

Τον Ιούλιο, περίπου 200 πυρκαγιές ξέσπασαν στο Οντάριο, αυξάνοντας τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως.

Ο καπνός από τις πυρκαγιές έφτασε στις ΗΠΑ, προκαλώντας απειλές για νέους δασμούς από τον Αμερικανό πρόεδρο. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς που πλήττει τον δυτικό Καναδά.

Η φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή της Βρετανικής Κολομβίας και έχει εξαπλωθεί σε περισσότερα από 95.000 στρέμματα, με τους αξιωματούχους να κάνουν λόγο για μία από τις «ταχύτερες και μεγαλύτερες πυρκαγιές» που έχουν ξεσπάσει στην περιοχή, που είναι συνηθισμένη σε φωτιές. Μάλιστα, η περιοχή κηρύχτηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Η φωτιά παρέμεινε «εκτός ελέγχου» από το πρωί του Σαββάτου και οδήγησε στην εκκένωση της περιφέρειας του Σάμερλαντ και τις κοντινές συνοικίες του Οκάναγκαν, Πίτσλαντ και Οκάναγκαν-Σιμακάμεν. Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα σημεία, ενώ το ρεύμα έπεσε σε ολόκληρη την περιοχή. Πολλοί είναι αυτοί που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα κατοικίδιά τους λόγω έλλειψης μέσων μεταφοράς, αφού στην περιοχή υπάρχουν πολλές φάρμες με άλογα.

Εκατοντάδες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στον Καναδά αυτό το καλοκαίρι, ενώ αυτές τις μέρες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αντιμετωπίζουν περίπου 50 εστίες που είναι «εκτός ελέγχου». Από την αρχή του έτους, έχουν καεί περίπου 40 εκατομμύρια στρέμματα.

Τον Ιούλιο, περίπου 200 εστίες ξέσπασαν στο Οντάριο, ανεβάζοντας τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στα χειρότερα επίπεδα στον κόσμο. Ο καπνός μάλιστα έφτασε μέχρι και τη Μινεσότα και τη Νέα Υόρκη στις ΗΠΑ, οδηγώντας τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί για νέους δασμούς στον Καναδά.

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