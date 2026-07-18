Φωτιές στον Καναδά: Επιχείρηση εκκένωσης κοινότητας από τον στρατό - Ο καπνός πνίγει τις ΗΠΑ

Snapshot Ο καναδικός στρατός θα εκκενώσει αεροπορικώς την κοινότητα Φορτ Χόουπ στο βορειοδυτικό Οντάριο λόγω απειλής από δασικές πυρκαγιές.

Στον Καναδά έχουν εκδηλωθεί 955 πυρκαγιές με συνολική καμένη έκταση περίπου 28.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ ο καπνός επηρεάζει την ποιότητα του αέρα σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ.

Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ανθυγιεινή ποιότητα αέρα σε περιοχές όπως το νότιο Οντάριο, την Πενσιλβάνια, το Μέριλαντ και την Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τη διαχείριση δασών του Καναδά για τον καπνό και προανήγγειλε πρόσθετους δασμούς σε καναδικά προϊόντα λόγω του κόστους αντιμετώπισης της μόλυνσης.

Ο Καναδάς έχει επενδύσει 12 δισεκατομμύρια δολάρια Καναδά από το 2020 σε δασική βιωσιμότητα και πρόληψη πυρκαγιών για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ξηρές και θερμές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Ο στρατός του Καναδά ετοιμάζεται σήμερα να απομακρύνει τους κατοίκους μιας απομακρυσμένης κοινότητας 600 ανθρώπων που απειλείται από δασικές πυρκαγιές οι οποίες έχουν επεκταθεί, πνίγοντας στον καπνό μια φαρδιά λωρίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Έλενορ Ολσέφσκι δήλωσε αργά χθες Παρασκευή πως οι ένοπλες δυνάμεις θα χρησιμοποιήσουν αεροσκάφη προκειμένου να απομακρύνουν τους κατοίκους του Φορτ Χόουπ στο αραιοκατοικημένο βορειοδυτικό Οντάριο, όπου μαίνονται μερικές από τις πιο σφοδρές πυρκαγιές.

Η περιοχή δεν έχει πολλούς δρόμους και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αεροπορική μεταφορά. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από επηρεαζόμενες περιοχές προς πόλεις νοτιότερα στο Οντάριο.

Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουν γίνει ετήσιο φαινόμενο στον Καναδά όπου βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα στον κόσμο δάση. Ειδικοί στο κλίμα λένε πως οι αυξανόμενες θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει σε ξηρότητα τα δάση και αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

🔥Impressionnante vidéo montrant l'un des 177 #incendies concernant actuellement l'Ontario au #Canada. Le plus important d'entre eux a déjà parcouru 350 000 hectares.

Vidéo via @asso_psfdf pic.twitter.com/Zf1xJQLl1y — Meteo60 (@meteo60) July 18, 2026

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Φυσικών Πόρων δήλωσε σήμερα πως 69 νέες πυρκαγιές έχουν αναφερθεί στη διάρκεια της νύχτας στον Καναδά, ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 955.

Συνολικά η περιοχή που έχει καεί μέχρι τώρα φθάνει σχεδόν τα 11.000 τετραγωνικά μίλια (28.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα) πολύ κάτω από τον μέσο όρο της πενταετίας. Όμως οι άνεμοι μετέφεραν τον καπνό νότια των συνόρων, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν έκτακτα δελτία για την ποιότητα του αέρα και προειδοποιήσεις για την υγεία σε τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

🚨🇨🇦#BREAKING | NEWS ⚠️

More apocalyptic video out of Canada

showing the smoke that can be

seen for hundreds of miles.



Meanwhile, thousands of people have been evacuated and possibly lost their homes as 9 wildfires have been burning for days 🔥 pic.twitter.com/78kB3ehedX — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 18, 2026

Μέχρι τις 8.00 π.μ. ET (15:00 ώρα Ελλάδας) ο ιστότοπος AirNow της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ χαρακτήριζε την ποιότητα του αέρα "ανθυγιεινή" σε μια περιοχή πoυ περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι, μεγάλο μέρος της Βιρτζίνια και όλο το Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ και την Ουάσινγκτον.

Τμήματα της ανατολικής Πενσιλβάνια, περιλαμβανομένου του Πίτσμπουργκ, χαρακτηρίζονταν "πολύ ανθυγιεινά". Το AirNow προβλέπει ότι η ποιότητα του αέρα σε εκείνες τις περιοχές θα βελτιωθεί στη διάρκεια της ημέρας.

Forest fire is still wild in Ontario, Canada. pic.twitter.com/mgqFdt8jPz — uj (@umeshjj7) July 17, 2026

Ο καπνός από τις φωτιές στον Καναδά θα έχει μόνο ελάχιστη επίδραση στον αυριανό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα διεξαχθεί στο New York New Jersey Stadium, προέβλεπε την Παρασκευή το AccuWeather.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη στην ακαταλληλότητα, όπως τη χαρακτήρισε, της καναδικής δασικής διαχείρισης για τον καπνό και είπε ότι θα προσθέσει το "ανυπολόγιστο κόστος" της αντιμετώπισης της μόλυνσης στους υφιστάμενους δασμούς σε καναδικά προϊόντα.

Μετά τα σχόλια του Τραμπ, η Ολσέφσκι δήλωσε πως ο Καναδάς έχει επενδύσει 12 δισεκ. δολάρια Καναδά (8,56 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ) στη δασική βιωσιμότητα και στην πρόληψη πυρκαγιών από το 2020, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με όλο και περισσότερο ξηρές, θερμές μετεωρολογικές συνθήκες.

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