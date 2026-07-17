Μουντιάλ 2026: Καπνός από τις φωτιές στον Καναδά έχει καλύψει το στάδιο που θα διεξαχθεί ο τελικός

Snapshot Περισσότερες από 800 φωτιές μαίνονται στον Καναδά, με τον καπνό να έχει καλύψει το στάδιο MetLife Stadium στο Νιού Τζέρσεϊ.

Ο ουρανός πάνω από το στάδιο έχει γίνει πορτοκαλί και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω του καπνού.

Ο Δείκτης Ποιότητας Αέρα των ΗΠΑ χαρακτηρίζει την ποιότητα του αέρα στην περιοχή «πολύ επιβλαβή».

Το στάδιο παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα αλλαγής του προγράμματος αν επιδεινωθούν οι συνθήκες.

Η FIFA δεν έχει εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με την κατάσταση ή αλλαγές στο πρόγραμμα του τελικού του Μουντιάλ. Snapshot powered by AI

Περισσότερες από 800 φωτιές μαίνονται σε ολόκληρο τον Καναδά, με τον καπνό από τις πυρκαγιές να έχει καλύψει μέχρι και το στάδιο «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ το βράδυ της Κυριακής, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει τον ουρανό πάνω από το στάδιο να έχει γίνει πορτοκαλί, ενώ ο καπνός έχει κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/Da3nBTDF-y9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το πρόγραμμα Δείκτης Ποιότητας Αέρα των ΗΠΑ⁣⁣ (Air Quality Index) έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή χαρακτηρίζοντας την «πολύ επιβλαβή», αν και, σύμφωνα με τοπικούς μετεωρολόγους, το Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν βροχοπτώσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες.

Παρόλα αυτά το στάδιο παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, με τις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν συνεχώς τις συνθήκες που επικρατούν. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει το ενδεχόμενο αλλαγής του προγράμματος σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης, η FIFA δεν έχει εκδώσει κάποια επίσημη δήλωση.