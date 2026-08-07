Η Ντόρτμουντ... γλυκάθηκε με Καρέτσα και θέλει και Κωνσταντέλια σύμφωνα με το Kicker!

Ακόμη δεν… χώνεψαν από τους γύρους που κέρασε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο Ντόρτμουντ και θέλουν να γευτούν ξανά ελληνικό «φαγητό»! Όπως αποκάλυψε το Kicker, η Μπορούσια Ντόρτμουντ θέλει να κάνει δικό της και τον Γιάννη Κωνσταντέλια!

Η ομάδα της Bundesliga ψάχνει ποδοσφαιριστή για να βάλει δίπλα στον Καρέτσα, με ικανότητα στην ντρίπλα, ταχύτητα και πλούσιες δημιουργικές αρετές. Όλα αυτά που έχει ο «Ντέλιας».

Το δημοσίευμα τονίζει πως οι Βεστφαλοί αναζητούν τον αντικαταστάτη του Καρίμ Αντεγέμι, ο οποίος μετακόμισε στην Βαρκελώνη. Στη λίστα της είναι ο Κωνσταντέλιας, με την Μπορούσια να είναι σαφές πως εμπιστεύεται πλέον μικρότερες αγορές, όπως είναι η Ελλάδα και το Βέλγιο.

Το ρεπορτάζ του Kicker ξεκαθαρίζει πως μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει επαφές με τον ΠΑΟΚ, όμως το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ είναι έντονο και δεδομένα υπαρκτό. Άλλωστε η Μπορούσια είχε ακουστεί και παλιότερα για τον Κωνσταντέλια.