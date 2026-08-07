Τζακ Αντεροβγάλτης: To αυγουστιάτικο πρωινό του 1888 που άλλαξε για πάντα την ιστορία του εγκλήματος

Snapshot Στις 7 Αυγούστου 1888 βρέθηκε δολοφονημένη η Μάρθα Τάμπραμ, πιθανότατα το πρώτο θύμα του Τζακ του Αντεροβγάλτη, παρά τη διαφορά στη μέθοδο δολοφονίας από τα επόμενα θύματα.

Η Μέρι Αν Νίκολς, το δεύτερο γνωστό θύμα, βρέθηκε ακρωτηριασμένη στις 31 Αυγούστου 1888 στο Γουάιττσαπελ, σηματοδοτώντας την αρχή της σειράς στυγερών δολοφονιών του κατά συρροή δολοφόνου.

Πέντε γυναίκες, γνωστές ως «οι 5 κλασικές», δολοφονήθηκαν με παρόμοια χαρακτηριστικά, προκαλώντας τρόμο και αβεβαιότητα στην κοινότητα και τον Τύπο του Λονδίνου.

Το 2019, η ανάλυση μιτοχονδριακού DNA από ένα σάλι που σχετίζεται με το θύμα Κάθριν Έντοους κατέδειξε ως πιθανό δράστη τον Άαρον Κοσμίνσκι, έναν ύποπτο της εποχής, αλλά η έλλειψη αλυσίδας φύλαξης και οι αμφιβολίες για την εγκυρότητα των δεδομένων άφησαν την υπόθεση ανεξιχνίαστη.

Παρά τις πολλές έρευνες και θεωρίες, η ταυτότητα του Τζακ του Αντεροβγάλτη παραμένει άλυτο μυστήριο μετά από πάνω από έναν αιώνα. Snapshot powered by AI

Η αυγή της 7ης Αυγούστου του 1888, έμελλε να σηματοδοτήσει την πιο στυγερή και άλυτη υπόθεση στην ιστορία του εγκλήματος, που περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα εξακολουθεί συναρπάζει, παρά τις τρομακτικές πτυχές της.

Ήταν η αρχή πιο διαβόητου κατά συρροή δολοφόνου της βικτωριανής εποχής, που προκάλεσε ένα από τα μεγαλύτερα αστυνομικά μυστήρια στην ιστορία. Του Τζακ του Αντεροβγάλτη.

Το Γουάιττσαπελ, μια περιοχή με ακραίο υπερπληθυσμό. Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και άποροι στριμώχνονταν σε σοκάκια χωρίς φωτισμό, ενώ εκατοντάδες γυναίκες, ευάλωτες εργάζονταν κάθε βράδυ εκτεθειμένες στη βία ανώνυμων πελατών στο σκοτάδι, όπως αναφέρει το Whitechapel Jack.

Σε ένα πλατύσκαλο στις 4:45 το πρωί της 7ης Αυγούστου 1888, ο John Reeves βρήκε το πτώμα μιας γυναίκας, ξαπλωμένο ανάσκελα σε μια λίμνη αίματος, με τα ρούχα της σηκωμένα μέχρι τη μέση, ακίνητο.

Ο γιατρός μέτρησε 39 μαχαιριές, από το λαιμό μέχρι την κοιλιά. Κάποιος είχε χρειαστεί δύο διαφορετικά όπλα για να τη σκοτώσει. Αυτός ο κάποιος θα έμενε στην ιστορία με ένα όνομα που το Λονδίνο δεν θα ξεχάσει ποτέ: ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης.

Η γυναίκα ήταν η Μάρθα Τάμπραμ, γεννημένη στις 10 Μαΐου 1849 στο Σάουθγουορκ, νότια του Λονδίνου. Πλανόδια πωλήτρια, περιστασιακή πόρνη, ένοικος πανδοχείων.

Τη προηγούμενη νύχτα είχε πιει σε μία παμπ μαζί με μια συνάδελφό της γνωστή ως «Pearly Poll» —το πραγματικό της όνομα ήταν Μέρι Αν Κόνολι— και δύο στρατιώτες. Στις 11:45 της 6ης Αυγούστου, οι δύο γυναίκες αποχωρίστηκαν από τους πελάτες τους. Η Τάμπραμ μπήκε στο σκοτεινό σοκάκι του George Yard μαζί με τον πελάτη που της είχε ανατεθεί. Κανείς δεν την ξαναείδε ζωντανή.

Ο γιατρός Τίμοθι Ρόμπερτ Κίλεν έφτασε στον τόπο του συμβάντος λίγο μετά τις 5:00 το πρωί και εκτίμησε ότι η γυναίκα ήταν νεκρή εδώ και περίπου τρεις ώρες. Η εξέτασή του αποκάλυψε ότι τα περισσότερα τραύματα είχαν προκληθεί από ένα συνηθισμένο σουγιά, αλλά μια βαθιά πληγή στο στέρνο ήταν διαφορετική: θα μπορούσε να είναι έργο μόνο «ενός μακρού και ισχυρού εργαλείου, πιθανώς μιας ξιφολόγχης ή ενός στιλέτου», όπως αναφέρει το Jack the Ripper Archive.

Δύο όπλα, ένα σώμα, κανένας ύποπτος.

Μία πιθανή αποτύπωση του προσώπου του διαβόητου δολοφόνου και ένα ιδιόχειρο σημείωμά του

Η συζήτηση για το πρώτο θύμα

Η συζήτηση σχετικά με το αν η Μάρθα Τάμπραμ ήταν πράγματι το πρώτο θύμα του Τζακ του Σφαγέα συνεχίζεται μεταξύ των ειδικών της υπόθεσης. Το βασικό επιχείρημα εναντίον της είναι η μέθοδος: ο Αντεροβγάλτης χρησιμοποιούσε τομές με ένα εργαλείο με μακρύ λεπίδι, ενώ η Τάμπραμ είχε διατρυπηθεί από μαχαιριές.

Παρόλα αυτά, η βιαιότητα της επίθεσης και η χρονική της εγγύτητα με τα μεταγενέστερα εγκλήματα οδήγησαν πολλούς ερευνητές να υποστηρίξουν το αντίθετο.

Το «Jack the Ripper Archive» καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «είναι πιθανό η Μάρθα Τάμπραμ, η οποία δολοφονήθηκε τις πρώτες ώρες της 7ης Αυγούστου 1888 στο σκοτεινό πρώτο πλατύσκαλο των κτιρίων George Yard, να ήταν το πρώτο θύμα που έχασε τη ζωή του στα χέρια του Τζακ του Σφαγέα».

Το έγκλημα της Μέρι Αν Νίκολς

Μόλις 24 ημέρες αργότερα, τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου, ένας αμαξάς ανακάλυψε το πτώμα μιας γυναίκας στην είσοδο ενός στάβλου στο Μπακς Ρόου, έναν στενό και σκοτεινό δρόμο του Γουάιττσαπελ, που αρχικά νόμιζε ότι ήταν πεταμένος μουσαμάς.

Η Μέρι Αν Νίκολς —γνωστή στα καταλύματα ως «Πόλι»— βρισκόταν ξαπλωμένη ανάσκελα με τα μάτια ανοιχτά και τα πόδια τεντωμένα. Ήταν 43 ετών και ο λαιμός της ήταν κομμένος από αυτί σε αυτί.

Η αυτοψία αποκάλυψε την πλήρη έκταση της επίθεσης: δύο βαθιά κοψίματα στο λαιμό, το πρώτο μήκους περίπου 10 εκατοστών και το δεύτερο περίπου 20 εκατοστών, το οποίο είχε διαχωρίσει την καρωτιδική αρτηρία μέχρι τη σπονδυλική στήλη.

Στην κοιλιά, μια ακανόνιστη και οδοντωτή μαχαιριά έσκισε το κάτω αριστερό μέρος μέχρι σχεδόν το στέρνο, αφήνοντας τα έντερα εκτεθειμένα. Άλλες πληγές διέσχιζαν τη δεξιά πλευρά του κορμού. Δύο μικρά αιματώματα και στις δύο πλευρές της γνάθου αποκάλυπταν ότι ο δολοφόνος είχε πιάσει το λαιμό του θύματος πριν του κόψει το λαιμό, όπως περιγράφει λεπτομερώς το The Jack the Ripper Tour.

Η τελευταία νύχτα της ζωής της ανακατασκευάστηκε με ακρίβεια με βάση διάφορες μαρτυρίες. Στις 12:30 της 31ης Αυγούστου βγήκε από την παμπ «Frying Pan», στην Brick Lane. Στις 1:20 τα ξημερώματα την απέρριψαν από το πανδοχείο της στην οδό Flower and Dean, επειδή δεν είχε τα 4 πένες για το ενοίκιο. Έδειξε με αυτοπεποίθηση το καινούργιο καπέλο της: «Θα βρω αμέσως τα χρήματα για το κρεβάτι μου. Κοιτάξτε τι χαρούμενο καπέλο που έχω». Εκείνη την ίδια νύχτα είχε ξοδέψει τριπλάσια ποσά από το κόστος του κρεβατιού σε αλκοόλ. Στις 2:30, η γνωστή της Έμιλι Χόλαντ τη βρήκε να παραπατάει σε μια γωνία της Whitechapel Road. Ήταν το τελευταίο άτομο που την είδε ζωντανή. 70 λεπτά αργότερα, η «Πόλι» Νίκολς βρέθηκε νεκρή στο Buck’s Row με το λαιμό της κομμένο.

Μια επιστολή με την υπογραφή ενός ατόμου που αυτοαποκαλείται «Τζακ ο Αντεροβγάλτης» παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της έκθεσης «Ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης και το Ιστ Εντ» για τον Τύπο στο Μουσείο των Ντόκλαντς, στο Λονδίνο, στις 14 Μαΐου 2008 AP/Akira Suemor

Ο αντίκτυπος στο Λονδίνο

Ο λονδρέζικος Τύπος, ο οποίος ήδη κάλυπτε τον θάνατο της Τάμπραμ με αυξανόμενη ανησυχία, βρήκε στη δολοφονία της Νίκολς —πιο ακρωτηριασμένη, πιο σκόπιμη, πιο συστηματική— την επιβεβαίωση των χειρότερων φόβων: ένας κατά συρροή δολοφόνος δρούσε στους δρόμους του Γουάιττσαπελ.

Τέσσερα ακόμη εγκλήματα που αποδόθηκαν στον ίδιο δράστη θα ακολουθούσαν τις επόμενες εβδομάδες: η Άννι Τσάπμαν στις 8 Σεπτεμβρίου, η Ελίζαμπεθ Στράιντ και η Κάθριν Έντοους τα ξημερώματα της 30ής Σεπτεμβρίου και η Μέρι Τζέιν Κέλι στις 9 Νοεμβρίου. Όλες στην ίδια περιοχή. Εκτός από τη Μάρθα, αυτές οι τέσσερις γυναίκες και η Νίκολς ονομάστηκαν «οι 5 κλασικές», λόγω της αδιαμφισβήτητης ομοιότητας των δολοφονιών. Όλες με την ίδια «υπογραφή» πάνω στο σώμα.

Ένα άλυτο μυστήριο

Πέρασαν 131 χρόνια μέχρι η πιο ανεξιχνίαστη υπόθεση της βικτοριανής εποχής να συγκλονίσει ξανά τον κόσμο. Το 2019, ο Τζάρι Λουελάινεν, βιοχημικός του Πανεπιστημίου Τζον Μουρς του Λίβερπουλ, εξήγαγε μιτοχονδριακό DNA από ένα μεταξωτό σάλι με κηλίδες αίματος και σπέρματος, το οποίο ο συλλέκτης Ράσελ Έντουαρντς είχε αγοράσει σε δημοπρασία το 2007.

Το ρούχο, σύμφωνα με τον πωλητή, είχε βρεθεί δίπλα στο ακρωτηριασμένο πτώμα της Κάθριν Έντοουζ στην πλατεία Mitre Square τα ξημερώματα της 30ής Σεπτεμβρίου 1888.

Τα δείγματα ταυτίστηκαν με το DNA ζωντανών απογόνων της Έντοουζ, αλλά εντόπισαν και κάποιον άλλο: τον Άαρον Κοσμίνσκι, έναν 23χρονο Πολωνό κουρέα που οι βικτοριανοί ντετέκτιβ είχαν ήδη συμπεριλάβει στη λίστα τους.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο Journal of Forensic Sciences· ήταν η πρώτη φορά που μια υπόθεση σχετικά με την ταυτότητα του «Τζακ του Αντεροβγάλτη» είχε επιστημονική βάση.

Το ρούχο, ωστόσο, δεν είχε ποτέ επίσημη αλυσίδα φύλαξης που να το τοποθετεί στο Mitre Square εκείνη την αυγή. Ήταν απλώς οι ισχυρισμοί του συλλέκτη. Και υπήρχε και κάτι άλλο: το μιτοχονδριακό DNA θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε χιλιάδες Λονδρέζους της εποχής.

Σύμφωνα με τους επικριτές, που αναφέρονται στο Science, οι συγγραφείς δεν δημοσίευσαν καν τις πλήρεις αλληλουχίες του DNA. Αυτό προκάλεσε περισσότερες αμφιβολίες. Και, τελικά, από τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη απέμεινε μόνο η αιματηρή υπογραφή του.