Σοβαρό τροχαίο με μοτοσυκλέτα στην Πάτρα – Στο νοσοκομείο νεαρός δικυκλιστής

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο νεαρός δικυκλιστής που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα που συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα του Δασαρχείου, το απόγευμα της Παρασκευής (07/08).

Το όχημα του Δασαρχείου κατέβαινε την οδό Βαλεστίνου, στο ύψος της Λαχανάγορας Πατρών. Ο οδηγός αυτοκινήτου, που κινείτο στην Ακρωτηρίου, του έδωσε προτεραιότητα, όμως εκείνη τη στιγμή ο οδηγός της μηχανής που κινείτο και εκείνος στην Ακρωτηρίου, προσπερνούσε από αριστερά το όχημα που είχε ακινητοποιηθεί για να στρίψει στο αγροτικό. Έτσι το αγροτικό όταν βγήκε, χτύπησε τον δικυκλιστή που προπορευόταν.

Επί τόπου έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ο νεαρός είχε τις αισθήσεις του, αλλά είχε χτυπήσει σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ήδη έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.