Αυστραλές υπήκοοι, οι δύο Ιρανές της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Snapshot Δύο παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, η Fatemeh Pasandideh και η Atefeh Ramezanizadeh, έλαβαν την αυστραλιανή υπηκοότητα μετά τη χορήγηση ασύλου.

Οι παίκτριες αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον ύμνο της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ασιατικό Κύπελλο, προκαλώντας επιθέσεις και απειλές από φιλοκυβερνητικές πηγές.

Το IRGC προσπάθησε να τις επαναπατρίσει, ασκώντας πίεση και απειλώντας τις οικογένειές τους στο Ιράν.

Από τις 7 παίκτριες που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, μόνο οι Pasandideh και Ramezanizadeh παρέμειναν στη χώρα, ενώ οι υπόλοιπες 5 επέστρεψαν στο Ιράν. Snapshot powered by AI

Την αυστραλιανή υπηκοότητα έλαβαν, μετά τη χορήγηση ασύλου δύο παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, η Fatemeh Pasandideh και η Atefeh Ramezanizadeh, μετά τα δραματικά γεγονότα πριν από 5 μήνες όταν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον ύμνο της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ασιατικό Κύπελλο.

Η τελετή υπηκοότητας για τις δύο Ιρανές πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Μπρίσμπεϊν.

Οι δύο παίκτριες, μαζί με άλλες τρεις συμπαίκτριές τους, αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον ύμνο της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 2 Μαρτίου 2026, δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ κατά την τελετή έναρξης του αγώνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν με τη Νότια Κορέα στο Ασιατικό Κύπελλο.

Μετά από αυτή την ενέργεια, τα μέσα ενημέρωσης και οι φιλοκυβερνητικές προσωπικότητες άρχισαν να επιτίθενται και να απειλούν τα μέλη της ομάδας. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αποκάλεσαν τις παίκτριες «προδότες εν καιρώ πολέμου».

Μεταξύ των παικτών και του προσωπικού που είχαν αποχωρήσει από το στρατόπεδο της εθνικής ομάδας, μόνο η Pasandeh και η Ramezanizadeh δεν υποχώρησαν από την απόφασή τους να παραμείνουν στη χώρα μετά την ανθρωπιστική υποστήριξη που έλαβαν από την Αυστραλία.

Το IRGC είχε προσπαθήσει να τους φέρει πίσω ασκώντας πίεση και απειλώντας τις οικογένειες των παικτριών στο Ιράν.

Τότε, συνολικά σε 7 μέλη της ομάδας είχαν χορηγηθεί ανθρωπιστικές βίζες, όμως οι 5 υπαναχώρησαν από την απόφασή τους και επέστρεψαν στην πατρίδα τους.