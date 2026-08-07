EuroBasket U16: Ήττα για την Εθνική Παίδων από την Ισπανία

Στην παράταση «λύγισε» η Εθνική U16 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης κόντρα στην Ισπανία, γνωρίζοντας την ήττα με 96-86. 

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EuroBasket U16: Ήττα για την Εθνική Παίδων από την Ισπανία
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
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Η Ελλάδα U16 έκανε ποδαρικό… με το αριστερό στο EuroBasket U16. H Εθνική Παίδων αν και είχε τον έλεγχο του ματς και έφτασε να προηγείται με 14 πόντους, είδε το παιχνίδι να πηγαίνει στην παράταση κι εκεί η Ισπανία επικράτησε 96-86.

Η διοργάνωση διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Η Εθνική μας πήγε στο ημίχρονο με 46-35, έχοντας τον Μπάρλο σε μεγάλη μέρα. Οι Ισπανοί μάζεψαν την διαφορά, με την Ελλάδα να είναι στο 83-81 στα 36’’ για το τέλος. Οι Ίβηρες ισοφάρισαν, ο Σπανούλης αστόχησε σε δύο βολές στα 7,5’’, ο Μπάρλος δεν τα κατάφερε στην τελευταία προσπάθεια και έτσι το ματς πήγε στην παράταση.

Εκεί η Ισπανία με σερί 7-0 πήρε διαφορά και δεν την έχασε ποτέ για να φτάσει στο τελικό 96-86. Πλέον, η Εθνική μας αντιμετωπίζει το Ισραήλ το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8 13:00).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-23, 35-46, 61-64, 83-83 (κ.α.), 96-86

ΕΛΛΑΔΑ (Μισιακός): Καψάλης 2, Διαμαντής 3 (1), Μοναμά 7 (1), Σπανός 16 (1), Χαραλαμπίδης 6, Σπανούλης 12 (1), Μπάρλος 20 (4), Αδαμόπουλος 7, Ζέρβας

Στην Οραντέα βρεθηκε και ο Βασίλης Σπανούλης, παρακολουθώντας από κοντά τις προσπάθειες του γιου του και φυσικά της Εθνικής Παίδων συνολικά.

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