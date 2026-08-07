Τρομακτικό βίντεο: Τουριστικό σκάφος ξεφεύγει τελευταία στιγμή από μαινόμενο ιπποπόταμο

Ο οδηγός του σκάφους αντιλήφθηκε εγκαίρως τις προθέσεις του αρσενικού ιπποπόταμου

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τρομακτικό βίντεο: Τουριστικό σκάφος ξεφεύγει τελευταία στιγμή από μαινόμενο ιπποπόταμο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο οδηγός του τουριστικού σκάφους στη Μποτσουάνα αντιλήφθηκε εγκαίρως την επιθετική συμπεριφορά αρσενικού ιπποπόταμου και αύξησε την ταχύτητα για να αποφύγει την επίθεση.
  • Η τουρίστρια Οζνούρ Μπέλ κατέγραψε με το κινητό της το περιστατικό, μαζί με τα παιδιά της και μία φίλη της.
  • Ο ιπποπόταμος άρχισε να κυνηγά το σκάφος, αλλά δεν κατάφερε να το προλάβει.
  • Ο οδηγός προειδοποίησε τους επιβάτες να κρατηθούν και να προετοιμαστούν για απότομη επιτάχυνση πριν ξεκινήσει η καταδίωξη.
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Μια τουρίστρια αιχμαλώτισε τη συγκλονιστική στιγμή που το σκάφος της ξέφυγε από έναν μαονόμενο αρσενικό ιπποπόταμο στη Μποτσουάνα.

H Oζνούρ Μπέλ, μαζί με τα τρία παιδιά της και μία φίλη της επιβιβάστηκαν σε ένα τουριστικό σκάφος στο πλαίσιο ξενάγησης, σε ένα ποτάμι.

Όπως περιγράφει η ίδια, κατέγραφε με το κινητό της νωρίτερα, έναν ελέφαντα και δεν το είχε κλείσει, με αποτέλεσμα να καταγράψει τα τρομακτικά πλάνα.

Εντόπισαν σε απόσταση έναν αρσενικό ιπποπόταμο, ο οδηγός του σκάφους επιβράδυνε για να μην ενοχλήσει το θηρίο. Όμως λίγα λεπτά αργότερα, ενημέρωσε τους επιβάτες, προφανώς αντιλαμβανόμενος τη συμπεριφορά του τεράστιου ζώου, ότι έπρεπε να αναπτύξουν ταχύτητα, καθώς ο ιπποπόταμος ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί.

«Κρατηθείτε, πρέπει να «τρέξουμε» τώρα, πριν αποφασίσει να μας κυνηγήσει», πρόλαβε να πει ο οδηγός του σκάφους στους τρομαγμένους επιβάτες. Μέχρι να τελειώσει τη φράση του, ο ιπποπόταμος είχε ήδη ξεκινήσει το κυνήγι, χωρίς ευτυχώς να προλάβει να το ολοκληρώσει...

Δείτε τα συγκλονιστικά πλάνα

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