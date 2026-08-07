Κορινθία: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Στεφάνι – «Οδεύουμε καλώς», λέει ο αντιδήμαρχος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (07/08) στην περιοχή Στεφάνι Κορινθίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό του μετώπου.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί και πλέον, στο σημείο επιχειρούν 82 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών πεζοπόρων τμημάτων, 24 πυροσβεστικών οχημάτων, οκτώ αεροσκαφών και τριών ελικοπτέρων, με στόχο να ανακοπεί η εξάπλωση της φωτιάς και να δημιουργηθεί ασφαλής περίμετρος γύρω από τις εστίες.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κορίνθου, Ανδρέας Πούλος, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέλιξη της επιχείρησης, τονίζοντας πως «οδεύουμε καλώς» και εκτιμώντας ότι σύντομα οι πυροσβέστες θα καταφέρουν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το «112» στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα για πιθανή εκκένωση.

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