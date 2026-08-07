Θέουτα: Μετανάστης σκοτώνεται προσπαθώντας να μπει στην πόλη με αλεξίπτωτο πλαγιάς - Βίντεο

Snapshot Ένας νεαρός μετανάστης αφρικανικής καταγωγής σκοτώθηκε στη Θέουτα προσπαθώντας να περάσει από το Μαρόκο στην Ισπανία με αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του αλεξιπτώτου και έπεσε στη θάλασσα πριν προσγειωθεί, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί νεκρός.

Πρόκειται για τον πρώτο επιβεβαιωμένο θάνατο μετανάστη ανεξάρτητα από τα πρόσφατα μαζικά περάσματα από το Μαρόκο στη Θέουτα.

Τον Οκτώβριο του 2025 είχε καταγραφεί παρόμοιο περιστατικό με άνδρα που πέρασε τα σύνορα της Θέουτα με αλεξίπτωτο πλαγιάς. Snapshot powered by AI

Το πτώμα ενός νεαρού μετανάστη, αφρικανικής καταγωγής, ανασύρθηκε από τη θάλασσα στη Θέουτα, όταν προσπάθησε να περάσει από το Μαρόκο στην Ισπανία με αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Όπως ανακοίνωσε η Πολιτική Φρουρά, ο νεαρός άνδρας προσπαθούσε να φτάσει στη Θέουτα από τα βουνά του Μαρόκου με αλεξίπτωτο πλαγιάς. Έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη θάλασσα πριν προσγειωθεί. Ανασύρθηκε νεκρός.

🔴 An irregular migrant attempting to cross from Morocco to Spain via paragliding has died after falling.

• The incident highlights ongoing migration challenges in the region.pic.twitter.com/1GTyCgzJ1O — Open Source Intelligence (@osint42) August 7, 2026

Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο μετανάστη που καταγράφεται ανεξάρτητο, από τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας, όταν δεκάδες χιλιάδες Μαροκινοί πέρασαν στον ισπανικό θύλακα, από το Μαρόκο. Τον Οκτώβριο του 2025, ένας άνδρας είχε καταφέρει να περάσει τα σύνορα προσγειώνοντας στη Θέουτα με αλεξίπτωτο πλαγιάς.