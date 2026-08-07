Θέουτα: Μετανάστης σκοτώνεται προσπαθώντας να μπει στην πόλη με αλεξίπτωτο πλαγιάς - Βίντεο
Τραγική κατάληξη στην προσπάθειά του να περάσει τα σύνορα από αέρος
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- Ένας νεαρός μετανάστης αφρικανικής καταγωγής σκοτώθηκε στη Θέουτα προσπαθώντας να περάσει από το Μαρόκο στην Ισπανία με αλεξίπτωτο πλαγιάς.
- Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του αλεξιπτώτου και έπεσε στη θάλασσα πριν προσγειωθεί, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί νεκρός.
- Πρόκειται για τον πρώτο επιβεβαιωμένο θάνατο μετανάστη ανεξάρτητα από τα πρόσφατα μαζικά περάσματα από το Μαρόκο στη Θέουτα.
- Τον Οκτώβριο του 2025 είχε καταγραφεί παρόμοιο περιστατικό με άνδρα που πέρασε τα σύνορα της Θέουτα με αλεξίπτωτο πλαγιάς.
Το πτώμα ενός νεαρού μετανάστη, αφρικανικής καταγωγής, ανασύρθηκε από τη θάλασσα στη Θέουτα, όταν προσπάθησε να περάσει από το Μαρόκο στην Ισπανία με αλεξίπτωτο πλαγιάς.
Όπως ανακοίνωσε η Πολιτική Φρουρά, ο νεαρός άνδρας προσπαθούσε να φτάσει στη Θέουτα από τα βουνά του Μαρόκου με αλεξίπτωτο πλαγιάς. Έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη θάλασσα πριν προσγειωθεί. Ανασύρθηκε νεκρός.
Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο μετανάστη που καταγράφεται ανεξάρτητο, από τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας, όταν δεκάδες χιλιάδες Μαροκινοί πέρασαν στον ισπανικό θύλακα, από το Μαρόκο. Τον Οκτώβριο του 2025, ένας άνδρας είχε καταφέρει να περάσει τα σύνορα προσγειώνοντας στη Θέουτα με αλεξίπτωτο πλαγιάς.