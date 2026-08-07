Καταγγελίες βιασμών στη Ζάκυνθο: Διαψεύδει τον αριθμό η ΕΛΑΣ - Δύο συλλήψεις

Snapshot Η ΕΛΑΣ διαψεύδει τον υψηλό αριθμό καταγγελιών βιασμών στη Ζάκυνθο, αναφέροντας τρία περιστατικά από Μάιο έως 6 Αυγούστου 2026 και δύο συλλήψεις.

Από 15 Ιουνίου έως σήμερα, οκτώ γυναίκες τουρίστριες ζήτησαν ιατρική φροντίδα στο Νοσοκομείο Ζακύνθου για αναφερόμενους βιασμούς, σε σύγκριση με δύο το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου δέχεται έντονη πίεση λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης, με περίπου 200 ασθενείς ημερησίως, εκ των οποίων το 80% είναι τουρίστες.

Η ΠΟΕΔΗΝ καταγράφει σοβαρή εργασιακή εξουθένωση του προσωπικού του νοσοκομείου και αυξημένα επείγοντα περιστατικά σχετιζόμενα με τραυματισμούς και δηλητηριάσεις.

Σε όλα τα περιστατικά βιασμών ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και έγιναν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και γυναικολογικές εξετάσεις. Snapshot powered by AI

Σε ανακοίνωση σχετικά με τα δημοσίευματα που αναφέρονται σε καταγγελίες βιασμών σε βάρος αλλοδαπών τουριστριών στο νησί της Ζακύνθου προχώρησε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων.

«Κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάιο 2026 έως και την 6 Αυγούστου 2026, έχουν καταγγελθεί σε αρμόδια Υπηρεσία μας τρία περιστατικά για τα οποία ακολουθήθηκαν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, σε συνεργασία με τις εισαγγελικές, ιατροδικαστικές και υγειονομικές αρχές και έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις.

Οι Υπηρεσίες μας παραμένουν προσηλωμένες στη διερεύνηση κάθε σχετικής καταγγελίας, στην προστασία των θυμάτων και στην αξιόπιστη ενημέρωση της κοινής γνώμης, με βάση αποκλειστικά τα επίσημα και επιβεβαιωμένα στοιχεία», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», από τις 15 Ιουνίου μέχρι σήμερα οκτώ γυναίκες τουρίστριες ζήτησαν ιατρική φροντίδα από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, έπειτα από αναφερόμενους βιασμούς, έναντι περίπου δύο αντίστοιχων περιστατικών το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Σοβαρή πίεση δέχεται το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου κατά τη φετινή τουριστική περίοδο, με την ΠΟΕΔΗΝ να κάνει λόγο για πρωτοφανή επιβάρυνση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και έντονη εργασιακή εξουθένωση του προσωπικού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, περισσότεροι από 200 ασθενείς προσέρχονται καθημερινά στα Επείγοντα του νοσοκομείου, με περίπου το 80% αυτών να είναι τουρίστες, κυρίως από την περιοχή του Λαγανά.

Όπως αναφέρει, τα περιστατικά αφορούν κυρίως τραυματισμούς από τροχαία με γουρούνες, οξείες δηλητηριάσεις από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και άλλα επείγοντα περιστατικά που σχετίζονται με την αυξημένη τουριστική κίνηση.

Οκτώ αναφερόμενοι βιασμοί από τις 15 Ιουνίου

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αύξηση των περιστατικών γυναικών τουριστριών που προσήλθαν στο νοσοκομείο καταγγέλλοντας ότι υπέστησαν βιασμό.

Όπως υποστηρίζει η ΠΟΕΔΗΝ, από τις 15 Ιουνίου έως σήμερα, οκτώ γυναίκες τουρίστριες ζήτησαν ιατρική φροντίδα έπειτα από αναφερόμενους βιασμούς, έναντι περίπου δύο αντίστοιχων περιστατικών το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν άμεσα η Ελληνική Αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και γυναικολογικές εξετάσεις.

Η ΠΟΕΔΗΝ σημειώνει επίσης ότι πριν από λίγες ημέρες Ιταλίδα τουρίστρια χρειάστηκε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση τραυμάτων που, σύμφωνα με την ίδια, προκλήθηκαν έπειτα από βιασμό.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ συγκρίνει τον φόρτο εργασίας του Νοσοκομείου Ζακύνθου με εκείνον μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής, επισημαίνοντας ότι, ενώ ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας εξετάζει 800 έως 1.000 ασθενείς ανά γενική εφημερία κάθε τέσσερις ημέρες, το Νοσοκομείο Ζακύνθου λειτουργεί ουσιαστικά σε καθημερινή εφημερία, δεχόμενο περίπου 200 περιστατικά ημερησίως.

Κλείνοντας, ο κ. Γιαννάκος εκφράζει τα συγχαρητήριά του στους υγειονομικούς των νησιωτικών νοσοκομείων, υπογραμμίζοντας ότι εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και αυξημένες ανάγκες λόγω της τουριστικής περιόδου».

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