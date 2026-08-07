Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας στην Αττική.

Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για τη φωτιά στις 16:30.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και δύο οχήματα. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας στην Αττική.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και δύο οχήματα.

Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για τη φωτιά στις 16:30.