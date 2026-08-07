Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

Snapshot Η Μαρίνα Βερνίκου συμβουλεύει να μην πανικοβαλλόμαστε αν δούμε λαγοκέφαλο στη θάλασσα.

Δεν πρέπει να πιάσουμε τον λαγοκέφαλο με γυμνά χέρια ή να τον ενοχλήσουμε.

Απαγορεύεται να καταναλώνουμε λαγοκέφαλο.

Συνιστά να παρατηρούμε το ψάρι από απόσταση και να συνεχίζουμε κανονικά το μπάνιο μας. Snapshot powered by AI

Τις δικές της συμβουλές για το τί πρέπει να κάνουμε εάν δούμε λαγοκέφαλο στη θάλασσα δίνει η γνωστή φωτογράφος και σχεδιάστρια Μαρίνα Βερνίκου σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Η Μαρίνα Βερνίκου εξηγεί τι πρέπει να κάνουν οι λουόμενοι αν συναντήσουν το συγκεκριμένο ψάρι το οποίο έχει γίνει… κεντρικό θέμα συζήτησης στις παραλίες της Ελλάδας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, αρκεί να τηρούνται οι βασικές οδηγίες ασφαλείας:

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα. Απλώς, αν δείτε έναν λαγοκέφαλο, δεν τον πιάνουμε με γυμνά χέρια, δεν τον ενοχλούμε και φυσικά δεν τον τρώμε.

Τον παρατηρούμε από απόσταση και συνεχίζουμε το μπάνιο μας κανονικά».

https://www.instagram.com/reel/Dbu7VgDiCra/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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