Μετά τον λαγοκέφαλο το γουρουνόψαρο: Πώς θα το αναγνωρίσετε - Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει

Snapshot Το γουρουνόψαρο είναι θερμόφιλο είδος που ζει σε βραχώδεις περιοχές, υφάλους και λιβάδια Ποσειδωνίας στη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών θαλασσών.

Πρόσφατα καταγράφηκαν δαγκώματα από πιθανό γουρουνόψαρο σε τουρίστες στην περιοχή του Σαλέρνο στην Ιταλία, προκαλώντας βαθιά τραύματα.

Το γουρουνόψαρο δεν είναι επιθετικό προς τον άνθρωπο και δαγκώνει μόνο όταν αισθανθεί απειλή ή ενοχληθεί.

Σε περίπτωση δαγκώματος, πρέπει να βγει κανείς αμέσως από το νερό, να σταματήσει η αιμορραγία, να καθαριστεί η πληγή με καθαρό νερό και να ζητηθεί ιατρική βοήθεια αν χρειαστεί.

Οι κολυμβητές καλούνται να αποφεύγουν την επαφή με το γουρουνόψαρο και να μην προσπαθούν να το πιάσουν ή να το ενοχλήσουν. Snapshot powered by AI

Μετά τον λαγοκέφαλο, ένα ακόμη θαλάσσιο είδος βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των λουόμενων στη Μεσόγειο, μετά από περιστατικά τραυματισμών τουριστών στις ακτές της Ιταλίας. Τα τελευταία 24ωρα καταγράφηκαν δύο περιστατικά δαγκωμάτων κολυμβητών στην περιοχή του Σαλέρνο, με τις αρχές να εξετάζουν ως πιθανό υπαίτιο το γουρουνόψαρο ή βαλιστή.

Συγκεκριμένα, ένας 76χρονος τουρίστας τραυματίστηκε στο πόδι ενώ κολυμπούσε στην παραλία Saline di Palinuro, στην περιοχή του Σαλέρνο. Το δάγκωμα προκάλεσε βαθιά πληγή και έντονη αιμορραγία, ωστόσο ο άνδρας κατάφερε να βγει μόνος του στην ακτή, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους ναυαγοσώστες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Το περιστατικό ήρθε λίγες ημέρες μετά από έναν ακόμη τραυματισμό στην παραλία Pioppi, στην ίδια ευρύτερη περιοχή του Τσιλέντο. Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως το είδος του ψαριού που ευθύνεται για τα δύο περιστατικά, οι ειδικοί εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πρόκειται για γουρουνόψαρο, ένα είδος που διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρά σαγόνια και μπορεί να δαγκώσει όταν αισθανθεί απειλή.

Οι επιστήμονες πάντως επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους επιθέσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. Το γουρουνόψαρο δεν θεωρείται επιθετικό προς τον άνθρωπο και συνήθως αποφεύγει την επαφή. Τα περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν όταν κάποιος προσπαθήσει να το πιάσει, να το απομακρύνει ή να το ενοχλήσει.

Υπάρχει γουρουνόψαρο στις ελληνικές θάλασσες;

Το γουρουνόψαρο (Balistes capriscus) δεν αποτελεί νέο είδος για την Ελλάδα. Ζει ήδη στις ελληνικές θάλασσες και έχει καταγραφεί στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και γενικότερα στη Μεσόγειο.

Πρόκειται για ένα θερμόφιλο ψάρι που προτιμά κυρίως βραχώδεις περιοχές, υφάλους, λιβάδια Ποσειδωνίας και σημεία με αρκετή θαλάσσια ζωή. Τα τελευταία χρόνια, όπως συμβαίνει και με αρκετά άλλα είδη, η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών έχει ευνοήσει την παρουσία ορισμένων θερμόφιλων οργανισμών σε περισσότερες περιοχές.

Παρά την εντυπωσιακή του εμφάνιση και τα δυνατά του δόντια, δεν αποτελεί απειλή για τους λουόμενους, αρκεί να μην το πλησιάζουν ή να προσπαθούν να το αγγίξουν.

Πώς αναγνωρίζουμε το γουρουνόψαρο

Το γουρουνόψαρο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που το κάνουν εύκολα αναγνωρίσιμο:

Έχει σώμα συμπαγές, ωοειδές και πεπλατυσμένο στα πλευρά.Το δέρμα του είναι ιδιαίτερα σκληρό, σχεδόν σαν «πανοπλία».Το χρώμα του κυμαίνεται από γκριζοπράσινο έως καφέ ή κιτρινωπό.Διαθέτει μικρό στόμα με πολύ δυνατά, προεξέχοντα δόντια.Έχει χαρακτηριστικό μεγάλο ραχιαίο πτερύγιο που μπορεί να σηκώσει όταν αισθανθεί κίνδυνο.Μπορεί να φτάσει περίπου το 1 μέτρο σε μήκος και βάρος έως 6-7 κιλά.

Το όνομά του προέρχεται από τον ήχο που παράγει όταν βγει από το νερό, ο οποίος θυμίζει γρύλισμα χοίρου.

Τι πρέπει να κάνουμε αν μας δαγκώσει γουρουνόψαρο

Ένα δάγκωμα από γουρουνόψαρο μπορεί να προκαλέσει βαθιά τραύματα λόγω της δύναμης των σαγονιών του. Σε περίπτωση τραυματισμού, οι βασικές κινήσεις είναι:

Βγαίνουμε αμέσως από το νερό

Ακόμη και αν το τραύμα φαίνεται μικρό, πρέπει να απομακρυνθούμε από τη θάλασσα για να αποφευχθεί νέο περιστατικό και να γίνει σωστή εκτίμηση της πληγής.

Σταματάμε την αιμορραγία

Πιέζουμε το σημείο με καθαρή γάζα ή καθαρό ύφασμα μέχρι να περιοριστεί η αιμορραγία.

Ξεπλένουμε το τραύμα

Η πληγή πρέπει να καθαριστεί με άφθονο καθαρό νερό. Τα θαλάσσια τραύματα έχουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης λόγω βακτηρίων που υπάρχουν στο θαλασσινό περιβάλλον.

Δεν βάζουμε άγνωστες ουσίες πάνω στην πληγή

Αποφεύγουμε πρακτικές όπως άμμος, λάδια ή άλλες «παραδοσιακές» λύσεις που μπορεί να επιδεινώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης.

Ζητάμε ιατρική βοήθεια

Αν το τραύμα είναι βαθύ, υπάρχει έντονη αιμορραγία, πόνος, πρήξιμο ή σημάδια μόλυνσης, απαιτείται ιατρικός έλεγχος. Μπορεί να χρειαστεί καθαρισμός του τραύματος, αντισηψία ή και αντιβίωση.

Οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία

Το γουρουνόψαρο δεν είναι «θαλάσσιος κυνηγός» του ανθρώπου και δεν επιτίθεται όπως ορισμένα μεγάλα αρπακτικά ψάρια. Η καλύτερη προστασία είναι η απόσταση και η αποφυγή επαφής.

Οι κολυμβητές καλό είναι να μην πιάνουν άγνωστα ψάρια, να μην προσπαθούν να τα στριμώξουν σε ρηχά νερά και να μην τα ενοχλούν όταν τα συναντούν στο φυσικό τους περιβάλλον. Η θάλασσα φιλοξενεί πολλά είδη που αμύνονται μόνο όταν αισθανθούν ότι απειλούνται.