Τα ριάλιτι σόου της νέας τηλεοπτικής σεζόν – Ποιοι αναλαμβάνουν την παρουσίαση

Snapshot Ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει στην παρουσίαση του «Voice» στον ΣΚΑΪ με τους κριτές Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και Έλενα Παπαρίζου για 3η σεζόν.

Το «Dragons’ Den» μετακομίζει στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη και τρεις νέους Dragons, ενώ διατηρεί τέσσερις κορυφαίους επενδυτές.

Ο ΑΝΤ1 θα προβάλλει το «Moments» με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια, ένα πρότζεκτ που αναπαριστά σημαντικές στιγμές της ζωής των καλεσμένων.

Το STAR ετοιμάζει νέο κύκλο του «GNTM» με παρουσιαστές και κριτές την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Άγγελο Μπράτη, Λάκη Γαβαλά και Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Το «MasterChef» επιστρέφει στον STAR με 11η σεζόν και τους σεφ Πάνο Ιωαννίδη, Σωτήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσόπουλο ως κριτές. Snapshot powered by AI

Φουλάρουν τις μηχανές για τη νέα τηλεοπτική χρονιά τα στελέχη των καναλιών και τα φώτα ήδη έχουν ανάψει για λαμπερά ριάλιτι σόου. Στη βραδινή ζώνη, εκτός από σειρές, μεγάλες παραγωγές θα πάρουν θέση και θα διεκδικήσουν το δικό τους μερίδιο τηλεθεατών.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στην παρουσίαση του «Voice», επιστρατεύοντας την αμεσότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργειά του. Στις εμβληματικές, κόκκινες καρέκλες παίρνουν θέση, για 3η συνεχή σεζόν, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου. Στόχος τους και αυτή τη σεζόν, να «χτίσουν» τις ομάδες τους και να εντοπίσουν την «καλύτερη φωνή της Ελλάδος». Η «εκρηκτική» χημεία τους, οι διαφορετικές, μουσικές τους διαδρομές και οι λαμπερές προσωπικότητες τους, συνθέτουν την πιο αγαπημένη παρέα του τηλεοπτικού κοινού που έρχεται στον ΣΚΑΪ για να απογειώσει για άλλη μια φορά το «Voice». Και η 12η σεζόν του μουσικού διαγωνισμού θα έχει όλα όσα το έχουν κάνει να ξεχωρίζει: απρόβλεπτες Blind Auditions, ξεχωριστές φωνές, δυνατές, μουσικές αναμετρήσεις και μοναδικές στιγμές που γράφονται πάνω στη σκηνή.

Στον νέο κύκλο του «Dragons’ Den», που μετακομίζει στη συχνότητα του Φαλήρου με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη, τέσσερις γνώριμοι, κορυφαίοι leaders του επιχειρείν, ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιώρης, επιστρέφουν και είναι έτοιμοι να ακούσουν, να αμφισβητήσουν, να διαπραγματευτούν και, αν πειστούν, να επενδύσουν. Μαζί τους τρεις νέοι Dragons με αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο τους: η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, καθώς τόσο το τεχνικό κομμάτι, όσο και ο έμπειρος Σάκης Τανιμανίδης, έχουν συντελέσει σε ένα υψηλών προδιαγραφών τηλεοπτικό αποτέλεσμα που αναμένεται να κερδίσει ακόμη περισσότερο τους τηλεθεατές.

Το «Moments» ανήκει στον ΑΝΤ1 και η Ζέτα Μακρυπούλια, σε ρόλο οικοδέσποινας, αποκαλύπτει τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα, ενώνει τις αφηγήσεις, οδηγεί το συναίσθημα. Σε μία σύγχρονη σκηνογραφική πρόταση, που θυμίζει θεατρική σκηνή, οι καλεσμένοι παρακολουθούν την αναπαράσταση της ζωής τους μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν. Στο πλευρό τους, πρόσωπα-έκπληξη που πρωταγωνίστησαν σε κομβικά διαστήματα της πορείας τους, μοιράζονταν αστείες, δύσκολες και συγκινητικές στιγμές, δημιουργώντας ένα παζλ αναμνήσεων. Το πρότζεκτ έχει πάρει το πράσινο φως για τη νέα σεζόν, καθώς θεωρείται από τις μεγαλύτερες παραγωγές των τελευταίων ετών.

Στο μετερίζι του STAR έρχεται το κορυφαίο «GNTM». Ο διαγωνισμός, που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης, ανοίγει έναν νέο κύκλο, αναζητώντας τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν, όχι μόνο για την εικόνα τους, αλλά και για την προσωπικότητα, την πειθαρχία και τη μοναδική τους ταυτότητα. Στον νέο κύκλο του «GNTM», μια δυνατή ομάδα ανθρώπων από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και της δημιουργίας αναλαμβάνει να καθοδηγήσει και να αξιολογήσει τη νέα γενιά models. Στην παρέα προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα, φέρνοντας τη δική της ξεχωριστή ενέργεια στην κριτική επιτροπή. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έρχεται σε έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής. Με σημαντική πορεία στις διεθνείς πασαρέλες και βαθιά γνώση του χώρου, φέρνει τη δική της σύγχρονη ματιά και την εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι απαιτεί πραγματικά η βιομηχανία της μόδας σήμερα. Ο Άγγελος Μπράτης επιστρέφει στην κριτική επιτροπή, ενώ ο «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς θα είναι ξανά στον διαγωνισμό. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί θα κρατά τον ρόλο της Creative Director, βάζοντας τη δική της δημιουργική υπογραφή σε κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του νέου κύκλου.

Στον ίδιο σταθμό, το «MasterChef» θα βγει στον αέρα το δεύτερο μισό της νέας χρονιάς, όμως δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα αφού αποτελεί σταθερή αξία στην ελληνική τηλεόραση. Οι τρεις κορυφαίοι σεφ-κριτές, Πάνος Ιωαννίδης, Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα επιστρέψουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για 11η σεζόν και θα αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο.

Κι ενώ για όλα τα προαναφερθέντα οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, υπάρχουν κάποιες ιδέες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί ότι θα υλοποιηθούν. Στον ΑΝΤ1 μπορεί να σκέφτονται έντονα την επαναφορά του «Dancing with the stars», όμως ακόμη δεν είναι κάτι δεδομένο. Πρόκειται για ένα talent σόου χορού το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 28 Μαρτίου του 2010, ενώ ακολούθησαν αρκετοί κύκλοι με μεγάλη επιτυχία. Η τελευταία σεζόν μετακόμισε στο STAR και τώρα οι αντενικοί εξετάζουν το come back του. Αν τελικά το φορμάτ βγει στον αέρα, Ζέτα Μακρυπούλια και Φαίη Σκορδά θα «παίξουν» δυνατά στη μάχη της διεκδίκησης.

Το τελευταίο διάστημα, επίσης, έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για το «Survivor» και την ενδεχόμενη επιστροφή του στον ΣΚΑΪ. Η αλήθεια είναι ότι, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν αποτελεί προτεραιότητα καθώς τα στελέχη επικεντρώνονται στη μυθοπλασία που θα ξαναπάρει θέση στη βραδινή ζώνη του καναλιού.