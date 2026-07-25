Ελλάδα – Ιταλία: Για την πρόκριση στον δεύτερο σερί τελικό στο World Cup η Εθνική | Ώρα και κανάλι

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται μία νίκη μακριά από τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό του World Cup.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Παρασκευή (25/7, 13:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) την Ιταλία στο Σίδνεϊ, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, όπως είχε καταφέρει και την περσινή χρονιά στην Ποντγκόριτσα. Τότε, η «γαλανόλευκη» είχε ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουγγαρίας με 18-14 στον ημιτελικό, πριν κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο, γνωρίζοντας την ήττα από την Ισπανία στον τελικό.

Παρά τις σημαντικές απουσίες με τις οποίες ταξίδεψε στην Αυστραλία, κάτι που ισχύει και για αρκετές από τις υπόλοιπες ομάδες της τελικής φάσης, η ελληνική ομάδα κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Μαυροβουνίου με 14-13 στα προημιτελικά. Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου είχε αποκτήσει προβάδισμα πέντε τερμάτων στη δεύτερη περίοδο, όμως είδε τους αντιπάλους του να επιστρέφουν και χρειάστηκε να διαχειριστεί την πίεση μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η Ιταλία, από την πλευρά της, έφτασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους «4», επικρατώντας της Γεωργίας με 18-12. Οι «σετεμπέλο» του Σάντρο Καμπάνια στοχεύουν στην έκτη συμμετοχή τους σε τελικό World Cup, επιστρέφοντας στη διοργάνωση μετά την απουσία τους το 2025, η οποία οφειλόταν στην τιμωρία που τους είχε επιβάλει η World Aquatics για τη συμπεριφορά τους στον αγώνα κατάταξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 απέναντι στην Ισπανία.

Η Ελλάδα μετράει, πλέον, 17 συμμετοχές σε ημιτελικούς μεγάλων διοργανώσεων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, το World Cup και το World League. Παρ’ όλα αυτά, μόνο τέσσερις φορές κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της σε τελικό.

Στο World Cup, πάντως, διατηρεί απόλυτο ποσοστό επιτυχίας, καθώς προκρίθηκε και στις δύο προηγούμενες συμμετοχές της σε ημιτελικό: το 1997 στην Αθήνα, όταν νίκησε την Ουγγαρία με 8-4, και το 2025 στην Ποντγκόριτσα, όπου επικράτησε ξανά των Μαγυάρων με 18-14. Απέναντι στην Ιταλία, η ελληνική ομάδα έχει βρεθεί μία φορά σε ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 2022, όπου γνώρισε την ήττα με 11-10.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και στην προκριματική φάση του φετινού World Cup, τον Απρίλιο στην Αλεξανδρούπολη, με την Ιταλία να επικρατεί 16-14. Στις αρχές του 2026, ωστόσο, η Εθνική πήρε δύο σημαντικές νίκες απέναντι στους «σετεμπέλο» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, επικρατώντας με 15-13 στη δεύτερη φάση και με 12-5 στον μικρό τελικό.

Στον άλλο ημιτελικό, που θα ξεκινήσει στις 11:30, η Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια Αυστραλία, η οποία προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη των προημιτελικών, αποκλείοντας την κάτοχο του τίτλου Ισπανία.

Ο τελικός του World Cup είναι προγραμματισμένος για το πρωί (11:00) της Κυριακής (26/7), ενώ στις 07:30 της ίδιας ημέρας θα διεξαχθεί ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο ανάμεσα στις δύο ηττημένες ομάδες των ημιτελικών.