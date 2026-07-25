Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες: Νυχτερίδα με λύσσα… προσγειώθηκε σε τραπέζι εστιατορίου

Μία οικογενειακή έξοδος για φαγητό στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, μετετράπη σε εφιάλτη όταν μία νυχτερίδα προσγειώθηκε ξαφνικά στο τραπέζι τους. Λίγο αργότερα, οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι το ζώο ήταν φορέας της λύσσας, θέτοντας σε συναγερμό τις υγειονομικές Αρχές του Σαν Ντιέγκο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο εστιατόριο Yellow Deli, στην πόλη Vista, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών, άλλος πελάτης αντέδρασε άμεσα, χρησιμοποιώντας πετσέτα για να περισυλλέξει τη νυχτερίδα και να την παραδώσει στην Humane Society του Oceanside. Το ζώο εξετάστηκε στο εργαστήριο δημόσιας υγείας της κομητείας, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν θετικό στη λύσσα.

Οι υγειονομικές Αρχές υπενθυμίζουν ότι η προληπτική θεραπεία έπειτα από πιθανή έκθεση στον ιό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν χορηγείται πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων. Ωστόσο, όταν η νόσος εκδηλωθεί κλινικά, είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες μετά την έκθεση.

Για αυτόν τον λόγο, καλούνται όσοι ενδέχεται να άγγιξαν τη νυχτερίδα ή γνωρίζουν κάποιον που ήρθε σε άμεση επαφή μαζί της, να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους.

«Μόνο όσοι είχαν άμεση επαφή με τη νυχτερίδα, όπως αγγίζοντας ή κρατώντας την, διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης από λύσσα», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Αρχών.

Πρόκειται για την 22η νυχτερίδα που εντοπίζεται θετική στη λύσσα στην κομητεία Σαν Ντιέγκο από τις αρχές του 2026, έναντι 21 περιστατικών σε ολόκληρο το 2025, ενώ, απομένουν ακόμη περίπου πέντε μήνες μέχρι το τέλος του έτους.

Η κτηνίατρος της Μονάδας Επιδημιολογίας της κομητείας, Έμιλι Τράμπουλ, ανέφερε ότι οι Αρχές συνεργάζονται στενά με τους φορείς προστασίας των ζώων για την παρακολούθηση της νόσου σε διάφορα είδη.

«Συνεχώς εξετάζουμε ζώα που θεωρούνται ύποπτα για λύσσα ή ενδέχεται να έχουν εκθέσει ανθρώπους σε υψηλό κίνδυνο, ανάλογα με το είδος της επαφής που υπήρξε», τόνισε.

Παρ’ ότι η λύσσα στους ανθρώπους παραμένει εξαιρετικά σπάνια, το τελευταίο χρονικά επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Καλιφόρνια κατργράφη το 2024, όταν κάτοικος της κομητείας Φρέσνο εκτέθηκε σε νυχτερίδα στην κομητεία Μερσέντ.

Η Τράμπουλ υπογράμμισε ότι οι νυχτερίδες αποτελούν προστατευόμενο είδος και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα, καθώς τρέφονται με έντομα, όπως τα κουνούπια, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην επικονίαση φυτών. «Πολύ σημαντικό είναι να μην αγγίζει ποτέ κανείς μία νυχτερίδα. Πρέπει να σεβόμαστε την άγρια ζωή και να διατηρούμε ασφαλή απόσταση από τα ζώα», επεσήμανε.

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