Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες: Νυχτερίδα με λύσσα… προσγειώθηκε σε τραπέζι εστιατορίου

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι η νυχτερίδα ήταν φορέας της λύσσας, με τις υγειονομικές Αρχές να καλούν όσους ήρθαν σε επαφή μαζί της, να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες: Νυχτερίδα με λύσσα… προσγειώθηκε σε τραπέζι εστιατορίου
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία οικογενειακή έξοδος για φαγητό στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, μετετράπη σε εφιάλτη όταν μία νυχτερίδα προσγειώθηκε ξαφνικά στο τραπέζι τους. Λίγο αργότερα, οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι το ζώο ήταν φορέας της λύσσας, θέτοντας σε συναγερμό τις υγειονομικές Αρχές του Σαν Ντιέγκο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο εστιατόριο Yellow Deli, στην πόλη Vista, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών Αρχών, άλλος πελάτης αντέδρασε άμεσα, χρησιμοποιώντας πετσέτα για να περισυλλέξει τη νυχτερίδα και να την παραδώσει στην Humane Society του Oceanside. Το ζώο εξετάστηκε στο εργαστήριο δημόσιας υγείας της κομητείας, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν θετικό στη λύσσα.

Οι υγειονομικές Αρχές υπενθυμίζουν ότι η προληπτική θεραπεία έπειτα από πιθανή έκθεση στον ιό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν χορηγείται πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων. Ωστόσο, όταν η νόσος εκδηλωθεί κλινικά, είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες μετά την έκθεση.

Για αυτόν τον λόγο, καλούνται όσοι ενδέχεται να άγγιξαν τη νυχτερίδα ή γνωρίζουν κάποιον που ήρθε σε άμεση επαφή μαζί της, να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους.

«Μόνο όσοι είχαν άμεση επαφή με τη νυχτερίδα, όπως αγγίζοντας ή κρατώντας την, διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης από λύσσα», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Αρχών.

Πρόκειται για την 22η νυχτερίδα που εντοπίζεται θετική στη λύσσα στην κομητεία Σαν Ντιέγκο από τις αρχές του 2026, έναντι 21 περιστατικών σε ολόκληρο το 2025, ενώ, απομένουν ακόμη περίπου πέντε μήνες μέχρι το τέλος του έτους.

Η κτηνίατρος της Μονάδας Επιδημιολογίας της κομητείας, Έμιλι Τράμπουλ, ανέφερε ότι οι Αρχές συνεργάζονται στενά με τους φορείς προστασίας των ζώων για την παρακολούθηση της νόσου σε διάφορα είδη.

«Συνεχώς εξετάζουμε ζώα που θεωρούνται ύποπτα για λύσσα ή ενδέχεται να έχουν εκθέσει ανθρώπους σε υψηλό κίνδυνο, ανάλογα με το είδος της επαφής που υπήρξε», τόνισε.

Παρ’ ότι η λύσσα στους ανθρώπους παραμένει εξαιρετικά σπάνια, το τελευταίο χρονικά επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Καλιφόρνια κατργράφη το 2024, όταν κάτοικος της κομητείας Φρέσνο εκτέθηκε σε νυχτερίδα στην κομητεία Μερσέντ.

Η Τράμπουλ υπογράμμισε ότι οι νυχτερίδες αποτελούν προστατευόμενο είδος και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα, καθώς τρέφονται με έντομα, όπως τα κουνούπια, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην επικονίαση φυτών. «Πολύ σημαντικό είναι να μην αγγίζει ποτέ κανείς μία νυχτερίδα. Πρέπει να σεβόμαστε την άγρια ζωή και να διατηρούμε ασφαλή απόσταση από τα ζώα», επεσήμανε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές: Χιόνισε στον Όλυμπο... 24 Ιουλίου - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

09:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber: Το μήνυμα από το «Temu» που θα σας αδειάσει τους λογαριασμούς

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μουστακλής: Ο στρατιωτικός που έγινε σύμβολο αντίστασης κατά της χούντας

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι

08:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με Αριστοφάνη, Φασιανό, θερινό σινεμά και rock & metal σκηνή

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες: Νυχτερίδα με λύσσα… προσγειώθηκε σε τραπέζι εστιατορίου

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα με απεγκλωβισμό - Μεταξύ των τραυματιών ένα παιδάκι

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Ανατροπή στην αγορά – Φθηνότερα πλέον τα κίτρινα τιμολόγια

08:31NEWSBOMB

Μετά τον λαγοκέφαλο το γουρουνόψαρο: Πώς θα το αναγνωρίσετε - Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις: Τα σενάρια για κατώτατο και εθνική σύνταξη

08:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα – Ιταλία: Για την πρόκριση στον δεύτερο σερί τελικό στο World Cup η Εθνική | Ώρα και κανάλι

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνελήφθη 45χρονος που θώπευε ανήλικη σε παραλία

08:05ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, κόντρα στη Superteam των 76ers – Η Ανατολή «φλέγεται»!

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι έρχεται μετά την κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τη νέα εβδομάδα

07:54LIFESTYLE

Εβίτα Αγαΐτση: Συγκλονίζει η ηθοποιός - Δίνει μάχη με τον καρκίνο στα 31 της

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε 24χρονος μέσα στο σπίτι του - Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα

07:45ΥΓΕΙΑ

Νέος αισθητήρας ανιχνεύει το Πάρκινσον από μια σταγόνα δάκρυ

07:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Θα... πονέσει η τσέπη των θριαμβευτών - Πόσο φόρο θα πληρώσουν οι Ισπανοί ποδοσφαιριστές μετά την κατάκτηση

07:35LIFESTYLE

Τα ριάλιτι σόου της νέας τηλεοπτικής σεζόν – Ποιοι αναλαμβάνουν την παρουσίαση

07:31ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά»: Παρέδωσαν τα «όπλα» οι πυροσβέστες στη Μαδρίτη από την mega πυρκαγιά - Μαζικές εκκενώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:54LIFESTYLE

Εβίτα Αγαΐτση: Συγκλονίζει η ηθοποιός - Δίνει μάχη με τον καρκίνο στα 31 της

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι έρχεται μετά την κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τη νέα εβδομάδα

07:31ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά»: Παρέδωσαν τα «όπλα» οι πυροσβέστες στη Μαδρίτη από την mega πυρκαγιά - Μαζικές εκκενώσεις

08:31NEWSBOMB

Μετά τον λαγοκέφαλο το γουρουνόψαρο: Πώς θα το αναγνωρίσετε - Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει

07:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα παραλειπόμενα του Προεδρικού: Γιατί ο εθνικός ύμνος χάθηκε στο βάθος και τι περιείχε το κυπελάκι

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λογαριασμοί ρεύματος: Πώς οι συνεπείς πληρώνουν τα «σπασμένα» των «ενεργειακών τουριστών»

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με το έγκλημα στη Σύρο: Δεν ασκήθηκαν διώξεις - Σήμερα αναπαράσταση του εγκλήματος

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις: Τα σενάρια για κατώτατο και εθνική σύνταξη

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η Ελλάδα έστειλε αεροσκάφη CL-415 στην Ισπανία και όχι στη Γαλλία για τις δασικές πυρκαγιές

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνελήφθη 45χρονος που θώπευε ανήλικη σε παραλία

08:05ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, κόντρα στη Superteam των 76ers – Η Ανατολή «φλέγεται»!

07:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Θα... πονέσει η τσέπη των θριαμβευτών - Πόσο φόρο θα πληρώσουν οι Ισπανοί ποδοσφαιριστές μετά την κατάκτηση

10:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Ποιο τμήμα έπεσε στο 12.925 από 17.350 - Ποιο ανέβηκε πάνω από 7.500 μόρια - Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε 24χρονος μέσα στο σπίτι του - Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απειλή στη Μεσόγειο: Μετά τον λαγοκέφαλο, το γουρουνόψαρο - Σοβαρά τραύματα σε τουρίστες από δάγκωμα

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Δεν ασκήθηκαν διώξεις στον δράστη και στη σύζυγό του για τη δολοφονία της διασώστριας

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες: Νυχτερίδα με λύσσα… προσγειώθηκε σε τραπέζι εστιατορίου

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σάρωσε την Αττική και την κεντρική Ελλάδα η κακοκαιρία - 100.000 κεραυνοί και βίαιες καταιγίδες - Φώτο και βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ