Νυχτερίδα με λύσσα δάγκωσε 6χρονη ενώ σκαρφάλωνε σε δέντρο - Υποβάλλεται σε θεραπεία

Η 6χρονη δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι της στις ΗΠΑ, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν ότι το ζώο ήταν φορέας του ιού της λύσσας

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Νυχτερίδα με λύσσα δάγκωσε 6χρονη ενώ σκαρφάλωνε σε δέντρο - Υποβάλλεται σε θεραπεία

Η μικρή Σεσίλια Κέιλ 

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα 6χρονο κορίτσι στο Ουισκόνσιν δαγκώθηκε από νυχτερίδα φορέα του ιού της λύσσας ενώ σκαρφάλωνε σε δέντρο έξω από το σπίτι της.
  • Η νυχτερίδα επιβεβαιώθηκε θετική στη λύσσα και το κορίτσι ξεκίνησε άμεσα θεραπεία με αντιλυσσικό εμβόλιο σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
  • Η οικογένεια δεν σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο ζωής της παρά το περιστατικό και συνεχίζει να ζει στην εξοχή με εκπαίδευση στο σπίτι.
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Μια τρομερή περιπέτεια έζησε ένα 6χρονο κορίτσι στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, όταν δέχθηκε επίθεση από νυχτερίδα που αποδείχθηκε ότι έφερε τον ιό της λύσσας, την ώρα που σκαρφάλωνε σε δέντρο έξω από το σπίτι της.

Η μικρή Σεσίλια Κέιλ τραυματίστηκε στο πόδι από το ζώο, το οποίο τύλιξε τα φτερά του γύρω από το πόδι της, όσο εκείνη προσπαθούσε να καλέσει σε βοήθεια.

Η στιγμή της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 το βράδυ της περασμένης Τρίτης (24/6), έξω από το οικογενειακό σπίτι της οικογένειας Κέιλ στο Τίγκερτον του Ουισκόνσιν, περίπου 105 χιλιόμετρα δυτικά του Γκριν Μπέι.

Η μικρή περιέγραψε πως άρχισε να φωνάζει όσο πιο δυνατά μπορούσε μέχρι να την ακούσουν οι δικοί της. «Προσπαθούσα απλώς να ουρλιάξω ξανά και ξανά μέχρι να έρθει η οικογένειά μου», δήλωσε.

παιδάκι - νυχτερίδα

Η μικρή Σεσίλια Κέιλ

Η μητέρα της, Ελίζαμπεθ Κέιλ, ανέφερε ότι η κόρη της σκαρφαλώνει καθημερινά στα δέντρα, όμως αυτή τη φορά πάγωσε από τον φόβο. «Νόμιζα ότι προσπαθούσε να μου πει "είναι μια μέλισσα", αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει σωστά», είπε η μητέρα της.

Η βοήθεια από τα αδέλφια της

Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί της έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Ο 16χρονος Κάμντεν κατάφερε να απομακρύνει τη νυχτερίδα χρησιμοποιώντας ένα αυτοσχέδιο σπαθί που είχε κατασκευάσει, ενώ ο 11χρονος Νίκλας πήρε το ίδιο αντικείμενο και σκότωσε το ζώο.

«Ο Νικ είχε φτιάξει το αυτοσχέδιο σπαθί γιατί λατρεύουμε το Braveheart», δήλωσε η μητέρα, προσθέτοντας πως το παιχνίδι είχε κατασκευαστεί συμπτωματικά την ίδια ημέρα της επίθεσης.

Επιβεβαιώθηκε ότι η νυχτερίδα είχε λύσσα

Η Σεσίλια μεταφέρθηκε αμέσως στα επείγοντα του νοσοκομείου. Μέσα σε 48 ώρες, το Τμήμα Υγείας των κομητειών Shawano και Menominee επιβεβαίωσε ότι η νυχτερίδα ήταν θετική στον ιό της λύσσας.

Αμέσως ξεκίνησε η προληπτική θεραπεία και η 6χρονη έλαβε την πρώτη από τις τέσσερις δόσεις του αντιλυσσικού εμβολίου, ενώ θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Η οικογένεια έκανε εξαίρεση για το εμβόλιο

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η οικογένεια αντιτίθεται γενικά στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ωστόσο στην περίπτωση αυτή συναίνεσε άμεσα στη χορήγηση του αντιλυσσικού εμβολίου.

ηπα - νυχτερίδα

Η Ελίζαμπεθ Κέιλ, μητέρα της μικρής Σεσίλ

Η μητέρα της μικρής περιέγραψε τον φόβο που βίωσε όταν ενημερώθηκε για τη διάγνωση. «Συνειδητοποιείς ότι το παιδί σου ίσως έχει μολυνθεί από έναν πανάρχαιο ιό που είναι 100% θανατηφόρος. Είναι πραγματικά τρομακτικό. Από το μυαλό σου περνούν όλες οι σκέψεις, ακόμη και το "κι αν χρειαστεί να θάψω το παιδί μου;"», είπε συγκινημένη.

Παράλληλα χαρακτήρισε την κόρη της «απίστευτα γενναία», σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζει με θάρρος τον πόνο από τις σωτήριες ενέσεις. «Προσευχόμαστε ασταμάτητα», πρόσθεσε.

Τι είναι η λύσσα

Σύμφωνα με τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η λύσσα προσβάλλει κυρίως το κεντρικό νευρικό σύστημα και, εάν δεν χορηγηθεί εγκαίρως θεραπεία πριν εμφανιστούν συμπτώματα, οδηγεί σχεδόν πάντα σε σοβαρή εγκεφαλική νόσο και θάνατο.

Η αντιλυσσική αγωγή πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό μετά από πιθανή έκθεση στον ιό και περιλαμβάνει τέσσερις ή πέντε δόσεις εμβολίου, το οποίο θεωρείται σχεδόν 100% αποτελεσματικό όταν χορηγείται έγκαιρα.

Κάθε χρόνο περίπου 100.000 άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες υποβάλλονται σε προληπτικό εμβολιασμό μετά από πιθανή έκθεση στον ιό. Το Τμήμα Υγείας των κομητειών Shawano-Menominee ανακοίνωσε ότι στην περιοχή καταγράφεται σχεδόν κάθε χρόνο τουλάχιστον μία νυχτερίδα που είναι φορέας της λύσσας.

Παρόλα αυτά, η νόσος παραμένει ιδιαίτερα σπάνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς καταγράφονται λιγότεροι από δέκα θάνατοι ετησίως.

«Δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας»

Παρά τη σοκαριστική εμπειρία, η Ελίζαμπεθ Κέιλ ξεκαθάρισε ότι η οικογένεια δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την εξοχική ζωή που έχει επιλέξει.

«Θέλουμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας εδώ, με γη, εκπαίδευση στο σπίτι και έναν τρόπο ζωής όπως θα ζούσε μια οικογένεια το 1850. Και τα παιδιά μας πραγματικά ανθίζουν», δήλωσε.

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