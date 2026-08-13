Σκιάθος: Νέος τραυματισμός τουρίστριας στο αεροδρόμιο από κινητήρα αεροσκάφους

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας καθώς υπέστη κάταγμα στο χέρι

Ελένη Ευστρατίου

Σκιάθος: Νέος τραυματισμός τουρίστριας στο αεροδρόμιο από κινητήρα αεροσκάφους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από τη δίνη αέρα του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Σκιάθου στις 13 Αυγούστου.
  • Η γυναίκα υπέστη ισχυρό κάταγμα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου για εξετάσεις.
  • Στις 10 Αυγούστου είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό με τραυματισμό άλλης Ιταλίδας τουρίστριας στο ίδιο αεροδρόμιο.
  • Η προηγούμενη τραυματίας υπέστη αιμάτωμα στο κεφάλι και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομεία του Βόλου και της Λάρισας.
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Νέο περιστατικό τραυματισμού από κινητήρα αεροσκάφους σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, σήμερα 13 Αυγούστου, περίπου στις 12:40.

Μία 52χρονη Ιταλίδα, σύμφωνα με το skiathoslife, βρισκόταν στον αεροδιάδρομο την ώρα απογείωσης του αεροσκάφους και από τη δίνη του αέρα έπεσε στο έδαφος και χτύπησε σοβαρά.

Από την πτώση υπέστη ισχυρό κάταγμα στο χέρι της και στη συνέχεια μετέβη στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου για περαιτέρω εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται, ότι την περασμένη Δευτέρα 10 Αυγούστου είχε σημειωθεί ξανά τραυματισμός μίας τουρίστριας, επίσης Ιταλίδας, η οποία υπέστη αιμάτωμα στο κεφάλι . Αρχικά νοσηλεύθηκε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Το «plane spotting» της Σκιάθου

Το αεροδρόμιο του νησιού βρίσκεται πολύ κοντά στην παραλία Ξάνεμος και έχει γίνει πλέον «έθιμο» σε τουρίστες και ντόπιους να μαζεύονται στην παραλία για να παρακολουθήσουν μία απογείωση και να τραβήξουν βίντεο και φωτογραφίες.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τις Αρχές για την επικινδυνότητα αυτής της δραστηριότητας, πολλοί επιμένουν και συνεχίζουν να ρισκάρουν προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τα αεροπλάνα. Μάλιστα, το 2017 μία γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν οι δίνες αέρα την πέταξαν στα βράχια της παραλίας.

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Εκτός από πολλούς τραυματισμούς που έχουν σημειωθεί, ο αέρας που δημιουργούν οι κινητήρες έχει παρασύρει και αντικείμενα στη θάλασσα, όπως βαλίτσες τουριστών. Μάλιστα, το 2023 κατατάχθηκε τέταρτο στη λίστα των πιο επικίνδυνων αεροδρομίων του κόσμου, από την ισπανική El Espanol, λόγω του εξαιρετικά στενού και μικρού (μόλις 1.628 μέτρων) διαδρόμου, αλλά και του χαμηλού υψομέτρου που βρίσκονται τα αεροσκάφη κατά την απογείωση και την προσγείωση, τα οποία περνούν πάνω από κατοικημένες περιοχές και τη θάλασσα.

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