Σκιάθος: Άγρια συμπλοκή με λοστάρια, μαχαίρια και σφυριά – «Με ξυλοκόπησαν και με άφησαν αιμόφυρτο»

Ένας αιματηρός καυγάς ανάμεσα σε γείτονες στη Σκιάθο το μεσημέρι της Κυριακής (2/8), που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 49χρονου και καταγγελίες για χρήση λοστών, μαχαιριών και σφυριών, έφτασε στις δικαστικές αίθουσες.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έκρινε αθώους τους τρεις ενήλικους κατηγορούμενους, ενώ για τους δύο ανήλικους θα ακολουθηθεί ξεχωριστή ποινική διαδικασία, όπως μεταδίδει το gegonota.news.

Το χρονικό

Όπως ανέφερε ο 49χρονος στο δικαστήριο, όλα ξεκίνησαν όταν μετέβη στο σπίτι των αντιδίκων του στη Σκιάθο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το δικό του και τους παρακάλεσε να μην κάνουν τόση φασαρία καθώς ήταν μεσημέρι, είχε ρεπό και ήθελε να κοιμηθεί.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ακούστηκαν δύο εκδοχές για το πώς ξεκίνησε ο καυγάς. Από την πλευρά του 49χρονου κατατέθηκε πως, όταν ζήτησε στους γείτονές του να κάνουν ησυχία, εκείνοι βγήκαν έξω και ένας ανήλικος τον χτύπησε στο κεφάλι με σιδερολοστό, πριν ακολουθήσει χτύπημα από τον πατέρα του ανηλίκου, πάλι στο κεφάλι, με τον ίδιο λοστό. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, του επιτέθηκαν συνολικά περίπου 10 με 15 άτομα.

Από την άλλη πλευρά, ο ένας εκ των δύο εμπλεκομένων ανηλίκων φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία πως ο 49χρονος άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και μπήκε μέσα έχοντας στα χέρια του ένα σφυρί και ένα μαχαίρι, καταφέρνοντας να χτυπήσει τον ανήλικο με το σφυρί, όσο εκείνος προσπαθούσε να αμυνθεί.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ένας εκ των δύο ανηλίκων φέρεται να παραδέχεται πως χτύπησε τον 49χρονο και να ισχυρίζεται ότι το έκανε προκειμένου να αμυνθεί.

Οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι υπήρξε άγρια επίθεση εις βάρος του 49χρονου, από την οποία υπέστη σοβαρά τραύματα στην περιοχή γύρω από τα μάτια του, μώλωπες και αμυχές που επιβεβαιώνονται και από την ιατρική γνωμάτευση του Κέντρου Υγείας Σκιάθου.

Αστυνομικός που κλήθηκε να επέμβει στο σημείο μετά την αιματηρή επίθεση, κατέθεσε στο δικαστήριο πως βρήκε τον 49χρονο αιμόφυρτο στο έδαφος. Επίσης, ανέφερε πως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δεύτερο χρόνο, βρέθηκε ένα μαχαίρι στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, δεν εντοπίστηκε ωστόσο σφυρί ή σιδερολοστός.

Ο 49χρονος, στο δικαστήριο, δεν ήταν σε θέση να κατονομάσει με βεβαιότητα τους ενηλίκους που του κατάφεραν χτυπήματα, ήταν όμως σίγουρος ότι η πρώτη φερόμενη επίθεση με σιδερολοστό στο κεφάλι έγινε από έναν εκ των δύο ανηλίκων που βρίσκονται στη δικογραφία.

Λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, θα ακολουθηθεί διαφορετική ποινική διαδικασία για τους δύο ανηλίκους που εντάσσονται στη δικογραφία. Με τα δεδομένα αυτά, το δικαστήριο έκρινε αθώους και τους τρεις ενηλίκους που ενεπλάκησαν στον καβγά, λόγω αμφιβολιών.