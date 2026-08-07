Κορινθία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Στεφάνι – «Ξεκίνησε από φωτοβολταϊκά»

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (07/08) στην περιοχή Στεφάνι Κορινθίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η κατάσταση παρουσιάζει σαφή βελτίωση, καθώς η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και η ενίσχυση των δυνάμεων κατάσβεσης συνέβαλαν στον περιορισμό της φωτιάς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρα τμήματα, πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και εναέρια μέσα που πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το «112» προς τους κατοίκους της περιοχής για να βρίσκονται σε ετοιμότητα, λόγω της εξέλιξης της φωτιάς.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κορίνθου, Ανδρέας Πούλος, είχε εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της επιχείρησης, σημειώνοντας ότι «οδεύουμε καλώς» και εκτιμώντας πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα καταφέρουν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.

Αυτήν την ώρα, το βάρος έχει δοθεί στην πλήρη κατάσβεση όλων των μικρών εστιών και στην επιτήρηση της περιοχής, ώστε να αποφευχθεί πιθανή αναζωπύρωση.

«Η πυρκαγιά ξεκίνησε από φωτοβολταϊκά»

Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Σωτήρης Μουρίκης, τόνισε ότι «η πυρκαγιά ξεκίνησε από το φωτοβολταϊκό κέντρο που έχουν εδώ, στο Στεφάνι. Μάλλον από βραχυκύκλωμα, δεν ξέρω, είναι εδώ το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την έρευνα. Το σίγουρο είναι πως ξεκίνησε από το Στεφάνι. Πλέον, έχει ελεγχθεί», μιλώντας από το σημείο.