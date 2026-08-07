Φωτιά στην Αχλαδιά Σητείας

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σητείας Κρήτης το βράδυ της Παρασκευής 7/8.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα.

Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική έχει σημάνει συναγερμό και πραγματοποιεί μεγάλη κινητοποίηση. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα, το βράδυ της Παρασκευής (7/8) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασικά έκταση στην περιοχή Αχλαδιά στη Σητεία Κρήτης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 11 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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