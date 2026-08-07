Πάτρα: Θρήνος για μωράκι μόλις 8 ημερών – Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νεογνών

Πρόωρα έσβησε ένα χαμόγελο που μόλις είχε γεννηθεί, «βυθίζοντας» στο πένθος μία οικογένεια και συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία της Πάτρας.

Το κοριτσάκι, που ήταν μόλις 8 ημερών, νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νεογνών του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το tempo24.news.

Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και το βρέφος κατέληξε, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένειά του.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.