Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της 7ης Αυγούστου στο Στεφάνι Κορινθίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 εναέρια μέσα και εθελοντές.

Το 112 απέστειλε SMS ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής.

Συμμετέχουν 3 ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου.

Υδροφόρες των ΟΤΑ και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών συνδράμουν στην κατάσβεση. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου στο Στεφάνι Κορινθίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, ενώ το 112 έστειλε SMS ετοιμότητας προς τους κατοίκους.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9 ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, όπως επίσης και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Στο σημείο μεταβαίνει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών.