Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας
Οι πρώτες πληροφορίες για τη φωτιά
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- Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της 7ης Αυγούστου στο Στεφάνι Κορινθίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
- Στο σημείο επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 εναέρια μέσα και εθελοντές.
- Το 112 απέστειλε SMS ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής.
- Συμμετέχουν 3 ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου.
- Υδροφόρες των ΟΤΑ και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών συνδράμουν στην κατάσβεση.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου στο Στεφάνι Κορινθίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, ενώ το 112 έστειλε SMS ετοιμότητας προς τους κατοίκους.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9 ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, όπως επίσης και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Πελοποννήσου.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.
Στο σημείο μεταβαίνει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών.
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