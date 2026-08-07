Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»

Με την επιστημονική κοινότητα να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των κουνουπιών τα τελευταία χρόνια, τα πιο πρόσφατα ευρύματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη ανησυχία.

Μια ομάδα ειδικών από την Ινδία διαπίστωσε ότι το είδος Aedes Aegypti, το οποίο είναι υπεύθυνο για την μετάδοση του δάγκειου πυρετού, του ιού Ζίκα και του κίτρινου πυρετού, φαίνεται να μαθαίνει να επιβιώνει από τα συνηθισμένα εντομοκτόνα.

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