Η «Καλυψώ» Σαρλίζ Θερόν κλείνει τα 51 της - Η ζωή και η καριέρα της απόλυτης σταρ

Η Σαρλίζ Θερόν έγινε 51 -  Η ζωή, οι μεταμορφώσεις και οι ρόλοι που έγραψαν ιστορία

Παναγιώτης Βελισσάρης

Η «Καλυψώ» Σαρλίζ Θερόν κλείνει τα 51 της - Η ζωή και η καριέρα της απόλυτης σταρ
LIFESTYLE
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Από την αγνώριστη και συγκλονιστική φιγούρα της στο Monster μέχρι την επιβλητική Καλυψώ στη νέα «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Σαρλίζ Θερόν δεν υπήρξε ποτέ απλώς μια λαμπερή πρωταγωνίστρια. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους χαμαιλέοντες του σύγχρονου κινηματογράφου, μια ηθοποιός που δεν φοβάται να ρισκάρει, να μεταμορφώνεται και να αφήνει πίσω της την εικόνα της σταρ.

Με αφορμή τα 51α γενέθλιά της, η Νοτιοαφρικανή ηθοποιός αποτελεί την ιδανική αφορμή για μια αναδρομή σε μια καριέρα γεμάτη τολμηρούς ρόλους, εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και ερμηνείες που άφησαν εποχή.

Charlize Theron

Ο «χαμαιλέοντας» της μεγάλης οθόνης

Αν υπάρχει μία λέξη που περιγράφει την Σαρλίζ Θερόν, αυτή είναι «χαμαιλέοντας». Από το δράμα μέχρι τις απαιτητικές ταινίες δράσης, έχει αποδείξει ότι μπορεί να αλλάζει πρόσωπο, ύφος και σωματική παρουσία, βυθιζόμενη ολοκληρωτικά στον κάθε χαρακτήρα.

https://www.instagram.com/reel/Dbu7TTVIcOZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ίδια έχει περιγράψει την υποκριτική ως μια διαδικασία πλήρους προσαρμογής στο περιβάλλον, στα συναισθήματα και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.

Και η πορεία της στο σινεμά επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό.

Από το «Monster» στην Καλυψώ της «Οδύσσειας»

Η ερμηνεία που σφράγισε την καριέρα της ήρθε το 2003, με το Monster. Για τον ρόλο της Aileen Wuornos, η Θερόν άλλαξε δραστικά την εξωτερική της εμφάνιση, πήρε βάρος και χρησιμοποίησε προσθετικά, όμως η πραγματική μεταμόρφωση ήταν εσωτερική.

Η ερμηνεία της απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και της χάρισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν έτοιμη να αφήσει πίσω της την εικόνα της κλασικής κινηματογραφικής καλλονής και να ρισκάρει πραγματικά.

Charlize Theron

Η Σαρλίζ Θερόν με το Όσκαρ

AP

Χρόνια αργότερα, η Θερόν συνεχίζει να κινείται σε εντελώς διαφορετικά κινηματογραφικά σύμπαντα. Στη νέα υπερπαραγωγή «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν υποδύεται την Καλυψώ, μια μυθική μορφή που συνδέεται με τη θεϊκή εξουσία, την απομόνωση, το πάθος και την τραγικότητα.

Η απόσταση ανάμεσα στην Aileen Wuornos του Monster και την Καλυψώ δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Και ακριβώς αυτή η αντίθεση αποτυπώνει το εύρος της Θερόν.

Μια καριέρα χωρίς στερεότυπα

Από τη Furiosa του Mad Max: Fury Road μέχρι την αδίστακτη πράκτορα του Atomic Blonde και τώρα τη μυστηριώδη Καλυψώ, η Σαρλίζ Θερόν έχει επιλέξει ρόλους που απαιτούν κάτι περισσότερο από την παρουσία μιας σταρ.

Δεν περιορίστηκε ποτέ σε έναν συγκεκριμένο τύπο ηρωίδας. Άλλοτε σκληρή, άλλοτε ευάλωτη, άλλοτε ηρωική και άλλοτε σκοτεινή, έχει δημιουργήσει χαρακτήρες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα κινηματογραφικά στερεότυπα.

Sean Penn, Charlize Theron

Η Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της ταινίας Mad Max

Invision

Παράλληλα, μέσω της εταιρείας παραγωγής της, Denver and Delilah Productions, έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και πίσω από τις κάμερες, στηρίζοντας ιστορίες και δημιουργούς που διαφορετικά ενδέχεται να μην έβρισκαν εύκολα χώρο στο Hollywood.

Η δράση της πέρα από το Hollywood

Η Σαρλίζ Θερόν δεν έχει αφήσει πίσω ούτε τις ρίζες της στη Νότια Αφρική.

Μέσω του Charlize Theron Africa Outreach Project, που ίδρυσε το 2007, δραστηριοποιείται για την πρόληψη του HIV/AIDS και την ενδυνάμωση νέων ανθρώπων στην αφρικανική ήπειρο.

Charlize Theron

Η προσωπική της σχέση με το ζήτημα είναι βαθιά. Μεγαλώνοντας στη Νότια Αφρική, βρέθηκε από μικρή αντιμέτωπη με τις συνέπειες της επιδημίας του AIDS και, όπως έχει εξηγήσει η ίδια, οι εμπειρίες εκείνης της περιόδου την επηρέασαν καθοριστικά.

Στα 51 της, η Σαρλίζ Θερόν παραμένει μια από τις πιο απρόβλεπτες και πολυδιάστατες παρουσίες του Hollywood. Από μια γυναίκα που μεταμορφώθηκε για να γίνει η Aileen Wuornos μέχρι μια μυθική Καλυψώ στον κινηματογραφικό κόσμο του Κρίστοφερ Νόλαν, συνεχίζει να αποδεικνύει πως για εκείνη η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μην επαναλαμβάνεται ποτέ.

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