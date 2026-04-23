Η Σαρλίζ κατήργησε τα πουκάμισα

Η Σαρλίζ Θερόν θεωρείται μία από τις ομορφότερες και πιο εντυπωσιακές ηθοποιούς του Χόλιγουντ και η όποια εμφάνισή της αποτελεί μοναδικό γεγονός...

Την Τετάρτη 22 Απριλίου, η 50χρονη οσκαρική ηθοποιός, έκανε αισθητή την παρουσία της, στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Netflix, «Apex» στο Paris Theatre της Νέας Υόρκης με την ενδυματολογική επιλογή της που έφερε την υπογραφή του Dior.

Η Θερόν, η οποία έχει υπηρετήσει ως πρέσβειρα του Dior για δύο δεκαετίες ως το πρόσωπο του αρώματος J'adore, φόρεσε ένα ξεκούμπωτο μαύρο μάλλινο σακάκι από τη συλλογή Winter 2026 χωρίς πουκάμισο και εσώρουχο. Το συνδύασε με ένα ψηλόμεσο παντελόνι και έναν λευκό πλισέ γιακά με μακριές κορδέλες να κρέμονται έως τη μέση της.

Το look της πρεμιέρας είναι ένα από τα τρία σύνολα που έχει φορέσει η Theron μέχρι στιγμής για να προωθήσει το Apex.

Στην ταινία, η Θερόν υποδύεται τη Σάσα, μια θλιμμένη γυναίκα που αναζητά παρηγοριά στην έρημο της Αυστραλίας μόνο για να παγιδευτεί σε ένα θανατηφόρο παιχνίδι γάτας και ποντικιού με έναν κατά συρροή δολοφόνο (Taron Egerton).

Το Apex έρχεται στο Netflix την Παρασκευή 24 Απριλίου. Υποδύεται επίσης τη νύμφη Καλυψώ στη διασκευή του Κρίστοφερ Νόλαν της Οδύσσειας, που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου.