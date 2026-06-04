Γυναίκες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδί με το DNA των νεκρών συντρόφων τους

Ένα νέο ντοκιμαντέρ εξερευνά μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν ορισμένοι άνθρωποι προκειμένου να δημιουργήσουν οικογένεια χρησιμοποιώντας το γενετικό υλικό ενός συντρόφου ή αγαπημένου προσώπου που έχει φύγει από τη ζωή.

Το «Retrieval», το οποίο κάνει πρεμιέρα στο Tribeca Festival, εστιάζει στη διαδικασία της μεταθανάτιας ανάκτησης σπέρματος (Postmortem Sperm Retrieval - PMSR), μια πρακτική που εξακολουθεί να προκαλεί έντονες ηθικές, νομικές και κοινωνικές συζητήσεις.

Μια ομάδα γυναικών που είτε προχώρησαν είτε σκέφτηκαν να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη διαδικασία μιλά για τις αβεβαιότητες και τα διλήμματα που τη συνοδεύουν σε απόσπασμα του ντοκιμαντέρ που εξασφάλισε το «People». Η μέθοδος επιτρέπει τη σύλληψη βιολογικών παιδιών ενός άνδρα μετά τον θάνατό του, μέσω γενετικού υλικού που συλλέγεται μέσα σε 72 ώρες από τον θάνατο.

«Απ’ όσο γνωρίζουμε, ήταν η πρώτη φορά που γυναίκες με αυτή την κοινή εμπειρία βρέθηκαν όλες μαζί. Καμία τους δεν είχε γνωρίσει προηγουμένως κάποιο άλλο άτομο που να έχει περάσει την ίδια διαδικασία», δήλωσε η σκηνοθέτιδα και παραγωγός του ντοκιμαντέρ, Tracy Jarrett.

Όπως εξήγησε, επειδή η πρακτική παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, πολλές γυναίκες βιώνουν έντονα συναισθήματα απομόνωσης και καλούνται να πάρουν εξαιρετικά δύσκολες αποφάσεις χωρίς επαρκή υποστήριξη ή πληροφόρηση.

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται η Christina Hime-Neeley, μέλος της ομάδας υποστήριξης PMSR Network. Η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα αδιανόητο δίλημμα όταν ο αρραβωνιαστικός της, Wesley Neeley, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το 2023.

Μέσα στη διαδικασία του πένθους, η Χάιμ-Νίλι καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει ή όχι στην απόκτηση ενός παιδιού μέσω της μεταθανάτιας ανάκτησης γενετικού υλικού, μια απόφαση που βρίσκεται στον πυρήνα του ντοκιμαντέρ και αναδεικνύει τα σύνθετα συναισθηματικά και ηθικά ερωτήματα που εγείρει η σύγχρονη αναπαραγωγική τεχνολογία.

Η βραβευμένη με Emmy σκηνοθέτιδα Tracy Jarrett εξηγεί ότι βασικός της στόχος ήταν να παρουσιάσει τις διαφορετικές οπτικές γύρω από τη μεταθανάτια ανάκτηση σπέρματος, μια ασυνήθιστη διαδικασία που εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 1980 και εξακολουθεί να προκαλεί έντονες συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ζήτημα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο για πολλούς Αμερικανούς, ενώ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων μεταξύ ειδικών της βιοηθικής, νομικών και επαγγελματιών υγείας.

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Μάλιστα, ορισμένες υποθέσεις μεταθανάτιας ανάκτησης γενετικού υλικού έχουν οδηγήσει σε πολυετείς δικαστικές διαμάχες και έχουν απασχολήσει τα εθνικά μέσα ενημέρωσης. Μία από τις πιο γνωστές είναι εκείνη της Missy Redding, η οποία αγωνίστηκε επί χρόνια για να αποκτήσει πρόσβαση στο γενετικό υλικό του γιου της μετά τον θάνατό του, όταν εκείνος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σταματήσει έναν καβγά.

«Θα μπορούσα να τον βοηθήσω να αποκτήσει εγγόνια, να αποκτήσει παιδιά, γιατί αυτό ήταν κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό για εκείνον», είχε δηλώσει η Ρέντινγκ στο PEOPLE.

Η Τζάρετ τονίζει ότι το ντοκιμαντέρ δεν επιχειρεί να δώσει εύκολες απαντήσεις ή να πάρει θέση υπέρ ή κατά της πρακτικής.

«Το ενδιαφέρον μου επικεντρώθηκε στο γιατί κάποιος μπορεί να επιλέξει τη μεταθανάτια ανάκτηση σπέρματος και στις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, ο πιο ειλικρινής τρόπος για να εξερευνήσει το θέμα ήταν να δώσει τον λόγο στους ίδιους τους ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτές τις αποφάσεις, αλλά και στους γιατρούς που τους βοηθούν να κινηθούν σε αυτό το νέο και σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο πεδίο της αναπαραγωγικής ιατρικής.

Η σύνδεσή της με το θέμα είναι και βαθιά προσωπική. Η ίδια αποκάλυψε ότι άκουσε για πρώτη φορά τη διαδικασία το 2016, όταν ο σύζυγος της ξαδέλφης της πέθανε και η οικογένεια προχώρησε στη μεταθανάτια συλλογή του σπέρματός του.

Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για να ερευνήσει σε βάθος το ζήτημα και τελικά να δημιουργήσει το ντοκιμαντέρ, το οποίο επιχειρεί να φωτίσει μια ελάχιστα γνωστή πτυχή της σύγχρονης αναπαραγωγικής τεχνολογίας και των δύσκολων αποφάσεων που καλούνται να λάβουν οι οικογένειες μετά από μια ξαφνική απώλεια.

«Το μόνο που μπορούσα να σκέφτομαι ήταν ότι, μέσα σε μια τόσο βαθιά θλίψη, αυτή η επιλογή πρόσφερε στην ξαδέλφη μου μια αίσθηση ελπίδας και ελέγχου σε μία από τις πιο απελπιστικές και ανεξέλεγκτες περιόδους της ζωής της», δήλωσε η σκηνοθέτιδα Τρέισι Τζάρετ.

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Παρακολουθώντας τις διακυμάνσεις και τις δυσκολίες αυτής της πορείας, η ίδια βρέθηκε να αναλογίζεται το δικό της πένθος και την εμπειρία της απώλειας και των δύο γονιών της.

Σήμερα, η βραβευμένη δημιουργός ελπίζει ότι οι θεατές του ντοκιμαντέρ «Retrieval» θα μπορέσουν να δουν πέρα από τις ηθικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις που περιβάλλουν τη μεταθανάτια ανάκτηση σπέρματος και να συνδεθούν με αυτό που περιγράφει ως μια «καθολική ανθρώπινη παρόρμηση»: την ανάγκη να διατηρηθεί μια αίσθηση συνέχειας και κληρονομιάς μετά την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

«Στον πυρήνα της, αυτή η ιστορία αφορά την κοινή ανθρώπινη ανάγκη να νιώθουμε συνδεδεμένοι, να μας βλέπουν και να μας κατανοούν», υπογραμμίζει η Τζάρετ. «Ελπίζω οι θεατές να επιτρέψουν στον εαυτό τους να αναλογιστεί τι θα έκαναν οι ίδιοι για να απαλύνουν το πένθος τους και να βρουν μια αχτίδα ελπίδας απέναντι στην απώλεια».

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