Γυναίκες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδί με το DNA των νεκρών συντρόφων τους

Νέο ντοκιμαντέρ εξερευνά την αμφιλεγόμενη επιλογή της «μεταθανάτιας τεκνοποίησης» - «Πρόκειται για την ανθρώπινη ανάγκη να νιώθουμε συνδεδεμένοι»

Ανθή Κουρεντζή

Γυναίκες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδί με το DNA των νεκρών συντρόφων τους

Unsplash

ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ εξερευνά μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν ορισμένοι άνθρωποι προκειμένου να δημιουργήσουν οικογένεια χρησιμοποιώντας το γενετικό υλικό ενός συντρόφου ή αγαπημένου προσώπου που έχει φύγει από τη ζωή.

Το «Retrieval», το οποίο κάνει πρεμιέρα στο Tribeca Festival, εστιάζει στη διαδικασία της μεταθανάτιας ανάκτησης σπέρματος (Postmortem Sperm Retrieval - PMSR), μια πρακτική που εξακολουθεί να προκαλεί έντονες ηθικές, νομικές και κοινωνικές συζητήσεις.

Μια ομάδα γυναικών που είτε προχώρησαν είτε σκέφτηκαν να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη διαδικασία μιλά για τις αβεβαιότητες και τα διλήμματα που τη συνοδεύουν σε απόσπασμα του ντοκιμαντέρ που εξασφάλισε το «People». Η μέθοδος επιτρέπει τη σύλληψη βιολογικών παιδιών ενός άνδρα μετά τον θάνατό του, μέσω γενετικού υλικού που συλλέγεται μέσα σε 72 ώρες από τον θάνατο.

«Απ’ όσο γνωρίζουμε, ήταν η πρώτη φορά που γυναίκες με αυτή την κοινή εμπειρία βρέθηκαν όλες μαζί. Καμία τους δεν είχε γνωρίσει προηγουμένως κάποιο άλλο άτομο που να έχει περάσει την ίδια διαδικασία», δήλωσε η σκηνοθέτιδα και παραγωγός του ντοκιμαντέρ, Tracy Jarrett.

Όπως εξήγησε, επειδή η πρακτική παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, πολλές γυναίκες βιώνουν έντονα συναισθήματα απομόνωσης και καλούνται να πάρουν εξαιρετικά δύσκολες αποφάσεις χωρίς επαρκή υποστήριξη ή πληροφόρηση.

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται η Christina Hime-Neeley, μέλος της ομάδας υποστήριξης PMSR Network. Η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα αδιανόητο δίλημμα όταν ο αρραβωνιαστικός της, Wesley Neeley, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το 2023.

Μέσα στη διαδικασία του πένθους, η Χάιμ-Νίλι καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει ή όχι στην απόκτηση ενός παιδιού μέσω της μεταθανάτιας ανάκτησης γενετικού υλικού, μια απόφαση που βρίσκεται στον πυρήνα του ντοκιμαντέρ και αναδεικνύει τα σύνθετα συναισθηματικά και ηθικά ερωτήματα που εγείρει η σύγχρονη αναπαραγωγική τεχνολογία.

Η βραβευμένη με Emmy σκηνοθέτιδα Tracy Jarrett εξηγεί ότι βασικός της στόχος ήταν να παρουσιάσει τις διαφορετικές οπτικές γύρω από τη μεταθανάτια ανάκτηση σπέρματος, μια ασυνήθιστη διαδικασία που εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 1980 και εξακολουθεί να προκαλεί έντονες συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ζήτημα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο για πολλούς Αμερικανούς, ενώ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων μεταξύ ειδικών της βιοηθικής, νομικών και επαγγελματιών υγείας.

μωρό

Unsplash

Μάλιστα, ορισμένες υποθέσεις μεταθανάτιας ανάκτησης γενετικού υλικού έχουν οδηγήσει σε πολυετείς δικαστικές διαμάχες και έχουν απασχολήσει τα εθνικά μέσα ενημέρωσης. Μία από τις πιο γνωστές είναι εκείνη της Missy Redding, η οποία αγωνίστηκε επί χρόνια για να αποκτήσει πρόσβαση στο γενετικό υλικό του γιου της μετά τον θάνατό του, όταν εκείνος έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σταματήσει έναν καβγά.

«Θα μπορούσα να τον βοηθήσω να αποκτήσει εγγόνια, να αποκτήσει παιδιά, γιατί αυτό ήταν κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό για εκείνον», είχε δηλώσει η Ρέντινγκ στο PEOPLE.

Η Τζάρετ τονίζει ότι το ντοκιμαντέρ δεν επιχειρεί να δώσει εύκολες απαντήσεις ή να πάρει θέση υπέρ ή κατά της πρακτικής.

«Το ενδιαφέρον μου επικεντρώθηκε στο γιατί κάποιος μπορεί να επιλέξει τη μεταθανάτια ανάκτηση σπέρματος και στις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, ο πιο ειλικρινής τρόπος για να εξερευνήσει το θέμα ήταν να δώσει τον λόγο στους ίδιους τους ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτές τις αποφάσεις, αλλά και στους γιατρούς που τους βοηθούν να κινηθούν σε αυτό το νέο και σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο πεδίο της αναπαραγωγικής ιατρικής.

Η σύνδεσή της με το θέμα είναι και βαθιά προσωπική. Η ίδια αποκάλυψε ότι άκουσε για πρώτη φορά τη διαδικασία το 2016, όταν ο σύζυγος της ξαδέλφης της πέθανε και η οικογένεια προχώρησε στη μεταθανάτια συλλογή του σπέρματός του.

Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για να ερευνήσει σε βάθος το ζήτημα και τελικά να δημιουργήσει το ντοκιμαντέρ, το οποίο επιχειρεί να φωτίσει μια ελάχιστα γνωστή πτυχή της σύγχρονης αναπαραγωγικής τεχνολογίας και των δύσκολων αποφάσεων που καλούνται να λάβουν οι οικογένειες μετά από μια ξαφνική απώλεια.

«Το μόνο που μπορούσα να σκέφτομαι ήταν ότι, μέσα σε μια τόσο βαθιά θλίψη, αυτή η επιλογή πρόσφερε στην ξαδέλφη μου μια αίσθηση ελπίδας και ελέγχου σε μία από τις πιο απελπιστικές και ανεξέλεγκτες περιόδους της ζωής της», δήλωσε η σκηνοθέτιδα Τρέισι Τζάρετ.

μωρό

Unsplash

Παρακολουθώντας τις διακυμάνσεις και τις δυσκολίες αυτής της πορείας, η ίδια βρέθηκε να αναλογίζεται το δικό της πένθος και την εμπειρία της απώλειας και των δύο γονιών της.

Σήμερα, η βραβευμένη δημιουργός ελπίζει ότι οι θεατές του ντοκιμαντέρ «Retrieval» θα μπορέσουν να δουν πέρα από τις ηθικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις που περιβάλλουν τη μεταθανάτια ανάκτηση σπέρματος και να συνδεθούν με αυτό που περιγράφει ως μια «καθολική ανθρώπινη παρόρμηση»: την ανάγκη να διατηρηθεί μια αίσθηση συνέχειας και κληρονομιάς μετά την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

«Στον πυρήνα της, αυτή η ιστορία αφορά την κοινή ανθρώπινη ανάγκη να νιώθουμε συνδεδεμένοι, να μας βλέπουν και να μας κατανοούν», υπογραμμίζει η Τζάρετ. «Ελπίζω οι θεατές να επιτρέψουν στον εαυτό τους να αναλογιστεί τι θα έκαναν οι ίδιοι για να απαλύνουν το πένθος τους και να βρουν μια αχτίδα ελπίδας απέναντι στην απώλεια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:03LIFESTYLE

Κρις Χεμσγουρθ: Μπέρδεψε τα διαβατήρια των παιδιών του και τους απαγορεύτηκε να επιβιβαστούν σε πτήση

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σοβαρός τραυματισμός εργαζομένου στο λιμάνι - Έσπασε ο κάβος και τον χτύπησε στο πόδι - Βιντεο

22:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (7/6)

22:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σουηδία – Ελλάδα: Τα highlights του φιλικού στη Στοκχόλμη

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη γνωστός τραγουδιστής για αποπλάνηση 14χρονης

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά δημοσιεύματα: Ελληνικό σκάφος του Λιμενικού πανικοβλήθηκε όταν εμφανίστηκε τουρκικό υποβρύχιο - Βίντεο

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Το γέλιο και η ειρωνεία σε Γερμανό δημοσιογράφο - «Η χώρα σου ετοιμάζεται για πόλεμο;»

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες και κάτοικοι στο Μίστρο -Οι πρώτες εικόνες

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

22:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιβερπούλ: Άρχισε η εποχή Ιραόλα – Ανακοινώθηκε ο Ισπανός

22:20LIFESTYLE

Χαλαρές στιγμές στη Σικελία για Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ: Πάνω από $1 εκατ. το κόστος των 3ήμερων γαμήλιων εορτασμών στην Ιταλία

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Γεύμα εργασίας Χαρδαλιά με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και μέλη της Ιεράς Συνόδου

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σουηδία – Ελλάδα 2-2: Άρεσε για ένα ημίχρονο, πάλεψε μέχρι το τέλος

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:59ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Απόρρητο στο Instagram: Τέσσερα λάθη που επιτρέπουν σε αγνώστους να σας βρουν στο διαδίκτυο

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η συγκρούση θα τελειώσει γρήγορα αν η Ουκρανία συμβιβαστεί

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανοικτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν: Προτείνει συνάντηση και άμεσες συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου

21:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων - Όλα τα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας σε μία πλατφόρμα

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδί με το DNA των νεκρών συντρόφων τους

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Είχε βάλει GPS στο αυτοκίνητο - Τα αρχεία στο λογιστικό γραφείο που «καίνε» τον δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη γνωστός τραγουδιστής για αποπλάνηση 14χρονης

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Αγχόνη για τους δύο Πακιστανούς που βίασαν ομαδικά Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα 3 παιδιά της

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Δεν μπορεί να αναλάβει τις κόρες της 39χρονης η θεία τους

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτική ανάρτηση από τον Υπάτιο Πατμάνογλου 9 χρόνια μετά το τροχαίο που έχασε σύζυγο και γιο - «Η πληγή δεν κλείνει, κρύβεται»

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Είχε βάλει GPS στο αυτοκίνητο - Τα αρχεία στο λογιστικό γραφείο που «καίνε» τον δράστη

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 16χρονη στην Πάτρα: Χάθηκαν τα ίχνη της, καθώς επέστρεφε από το σχολείο

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 3χρονη - Δεν την έχει επισκεφθεί κανείς ένα 48ωρο μετά το τροχαίο

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Εύβοια: Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες και κάτοικοι στο Μίστρο -Οι πρώτες εικόνες

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρωτιά ΝΔ, οι ανατροπές, οι έδρες και η κυβερνητική εξίσωση

21:20LIFESTYLE

Συγκινεί ο ηθοποιός Νίκος Μέλλος για την μάχη με τον καρκίνο - «Με έπεισα ότι είμαι δυνατός»

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Στα «χακί» οι γυναίκες: Τα προνόμια, η μοριοδότηση, η εκπαίδευση και οι επαγγελματικές προοπτικές

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά δημοσιεύματα: Ελληνικό σκάφος του Λιμενικού πανικοβλήθηκε όταν εμφανίστηκε τουρκικό υποβρύχιο - Βίντεο

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

19:22ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο τριχωτό της κεφαλής όταν λούζεστε μόνο μία φορά την εβδομάδα

18:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Έλον Μασκ «έριξε» επικό trailer της Ιλιάδας στο X και το Χόλιγουντ «τρίζει» - «Θέλετε και ολόκληρη την ταινία;»

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στα Καλάβρυτα: 55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείου και κατέληξε ο ίδιος

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα κοντά στο Προκόπι Ευβοίας - Δύο οι εστίες έπειτα από κεραυνούς

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανοικτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν: Προτείνει συνάντηση και άμεσες συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ