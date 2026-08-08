Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο - Ένα παιδί ανάμεσά τους

Snapshot Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν καταστροφές σε τρεις συνοικίες της πόλης Μπροβαρί, στα βορειοανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Τρεις ακόμη άτομα τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι επιθέσεις έγιναν με πυραύλους ή drones. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ουκρανία, ανάμεσά τους ένα παιδί, εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια του Κιέβου, ανέφεραν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Περισσότερες από δέκα εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, μετά τον συναγερμό που σήμανε στην ουκρανική πρωτεύουσα για ρωσική πυραυλική επίθεση.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι πυρκαγιές ξέσπασαν σε δύο συνοικίες της πόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα από τις επιθέσεις.

Καταστροφές αναφέρθηκαν σε τρεις συνοικίες της πόλης Μπροβαρί, στα βορειοανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ανάμεσα τους ένα παιδί», ενημέρωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο, συμπληρώνοντας πως άλλοι τρεις τραυματίστηκαν. Δεν διευκρίνισε εάν ήταν επίθεση με πυραύλους ή drones.

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