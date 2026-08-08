ΑΑΔΕ: Άνοιξε ξανά το σύστημα Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2025 για διορθώσεις και συμπλήρωση στοιχείων

Snapshot Το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2025 άνοιξε ξανά για διορθώσεις και συμπλήρωση στοιχείων έως τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 23:59.

Οι παραγωγοί μπορούν να επικαιροποιήσουν σταθερά στοιχεία, τραπεζικό λογαριασμό, και να διορθώσουν στοιχεία σε συνδεδεμένες ενισχύσεις και οικολογικά προγράμματα.

Υπάρχει δυνατότητα επισύναψης παραστατικών πώλησης σε κτηνοτρόφους και διόρθωσης τεχνικών δελτίων, όπως ημερομηνίες μισθωτηρίων και στοιχεία άρδευσης.

Μπορούν να γίνουν διορθώσεις και καταχωρήσεις στο σύστημα καταχώρησης ποσοτήτων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων του 2025.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς να ολοκληρώσουν τις διορθώσεις έγκαιρα για να προχωρήσουν οι επανέλεγχοι και η καταβολή των ενισχύσεων. Snapshot powered by AI

Ανοίγει εκ νέου το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 της ΑΑΔΕ, μετά την τελευταία πληρωμή, ώστε οι δικαιούχοι παραγωγοί να προβούν σε συγκεκριμένες διορθώσεις και συμπληρώσεις στοιχείων για αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.

Ειδικότερα:

Δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης των σταθερών στοιχείων και του τραπεζικού λογαριασμού. Οι παραγωγοί που έχουν επισυνάψει ήδη παραστατικά για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις μπορούν να διορθώσουν τα καταχωρημένα στοιχεία. Οι παραγωγοί που έχουν ήδη επισυνάψει φορολογικά παραστατικά για τα οικολογικά προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν ή/και να καταχωρήσουν τα πεδία στην καρτέλα «Οικολογικά Σχήματα» και να τροποποιήσουν την καταχώρηση για τον ίδιο παραγώμενο σπόρο. Δίνεται η δυνατότητα επισύναψης παραστατικών πώλησης σε κτηνοτρόφο. Για τους παραγωγούς που έχουν ενεργά τεχνικά δελτία δίνεται η δυνατότητα:

Διόρθωσης των ημερομηνιών έναρξης και λήξης των μισθωτηρίων

Διόρθωσης στοιχείων άρδευσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου ειδικά για δικαιούχους της απονιτροποίησης

Προσθήκης αιτήματος πληρωμής για την Ευζωία Χοίρων (Μ14.1).

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διορθώσεων ή/και καταχωρήσεων στο σύστημα «Καταχώρησης Ποσοτήτων Για Τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων» έτους ενίσχυσης 2025.

Τα συστήματα θα παραμείνουν ανοικτά έως και την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 23:59. Η ΑΑΔΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να προχωρήσουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι επανέλεγχοι και να καταβληθούν οι προβλεπόμενες ενισχύσεις.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με την έκδοση ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή,7:0020:00.

Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7) ακολουθώντας τη διαδρομή: Επιδόματα & Ενισχύσεις Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων και Αγροτών > Αγροτικές Ενισχύσεις > Τροποποιήσεις ΕΑΕ 2025.

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