Πληρωμές 33,58 εκατ. ευρώ σε 67.746 αγρότες για λιπάσματα – Άρχισε η ενίσχυση του 15%

Οι αγρότες άρχισαν να βλέπουν την οικονομική «ανάσα» που περίμεναν για το κόστος παραγωγής. Συνολικά, 33,58 εκατ. ευρώ έλαβαν 67.746 δικαιούχοι για την αγορά λιπασμάτων, όπως ενημέρωσε σήμερα (07/08) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με αυτήν την πληρωμή ενισχύονται παραγωγοί που πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από 15 Μαρτίου 2026 έως 30 Ιουνίου 2026 και υπέβαλαν αίτηση στο myBusinessSupport μέχρι την 31η Ιουλίου 2026.

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο ανέρχεται στο 15% επί του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων.