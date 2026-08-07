Αποχαιρετιστήριο μήνυμα του πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα: Φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη

Snapshot Ο Νόαμ Κατζ ολοκλήρωσε τη θητεία του ως πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα μετά από τέσσερα χρόνια.

Εκφράζει ευγνωμοσύνη προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τις φιλίες και τις αναμνήσεις που απέκτησε.

Δηλώνει ότι επιστρέφει στο Ισραήλ και στο υπουργείο Εξωτερικών για να συνεχίσει να ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Την ολοκλήρωση της θητείας του ως πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, γνωστοποίησε με μια αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του, ο Νόαμ Κατζ.

«Αντίο και εις το επανιδείν! Καθώς η θητεία μου ως πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα ολοκληρώνεται σήμερα, φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη», αναφέρει ο πρέσβης του Ισραήλ στην ανάρτησή του.

«Αυτά τα 4 χρόνια ήταν πραγματικά υπέροχα και θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό που έγιναν ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της διαδρομής και της ιστορίας μου. Παίρνω μαζί μου αμέτρητες φιλίες, αξέχαστες αναμνήσεις και μια βαθιά αγάπη για αυτή τη μοναδική χώρα».

«Επιστρέφοντας στο Ισραήλ και στο υπουργείο Εξωτερικών, θα συνεχίσω να στηρίζω και να ενισχύω τον ξεχωριστό δεσμό ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα», καταλήγει.

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