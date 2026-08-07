Φωτιά στην Ερμακιά Κοζάνης - Στη μάχη τρία αεροσκάφη

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, έξι οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη. Υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Ερμακιά Κοζάνης.

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