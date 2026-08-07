Φωτιά στην Ερμακιά Κοζάνης - Στη μάχη τρία αεροσκάφη
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
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- Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Ερμακιά Κοζάνης, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και έξι οχήματα.
- Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
- Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ για την υποστήριξη της επιχείρησης.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Ερμακιά Κοζάνης.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, έξι οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη. Υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
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