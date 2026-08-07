Τα εμβληματικά tailored παντελόνια της πριγκίπισσας Νταϊάνα γίνονται το απόλυτο fashion trend

Snapshot Τα κάπρι παντελόνια της πριγκίπισσας Νταϊάνα επιστρέφουν ως βασικό καλοκαιρινό trend, συνδυάζοντας άνεση και κομψότητα.

Η Νταϊάνα φορούσε ψηλόμεσα, ελαστικά κάπρι παντελόνια που επιτρέπουν άνετες κινήσεις, γνωστά και ως «pedal pushers».

Τα cropped trousers με φαρδιά γραμμή που υιοθετούσε σε αγώνες πόλο αποτελούν πρότυπο για business casual εμφανίσεις.

Τα ίσια pull-on παντελόνια που επέλεξε στην Αγκόλα ξεχωρίζουν για την πρακτικότητα και την ανθεκτικότητα των υφασμάτων τους.

Τα κάπρι παντελόνια μπορούν να συνδυαστούν με πλεκτά, μπλούζες, loafers και blazer, προσφέροντας διαχρονικό και ευέλικτο στιλ. Snapshot powered by AI

Αν υπάρχει μία γυναίκα που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη μόδα και το στιλ της εξακολουθεί να αντέχει στον χρόνο, αυτή είναι αναμφίβολα η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Από το εμβληματικό «revenge dress» μέχρι τις πιο χαλαρές, εκτός υποχρεώσεων εμφανίσεις της, πολλά από τα looks της αείμνηστης πριγκίπισσας εξακολουθούν να αντιγράφονται ακόμη και δεκαετίες αργότερα. Έτσι, αναζητώντας έμπνευση για μια ανανέωση της γκαρνταρόμπας ενόψει της αλλαγής της σεζόν, το ενδιαφέρον στράφηκε σε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της. Ένα κομμάτι που επανερχόταν συνεχώς; Τα κάπρι παντελόνια.

Πρόκειται για μια τάση που παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη, με σταρ όπως η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Ντέμι Μουρ και η Τζένιφερ Λόπεζ να την έχουν υιοθετήσει ήδη αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο τα φορούσε η Νταϊάνα είχε μια ξεχωριστή κομψότητα και φινέτσα.

Η πριγκίπισσα Νταιάνα / Getty Images

Χαρακτηριστική είναι η εμφάνισή της το 1986, όταν φωτογραφήθηκε στα σκαλιά της κατοικίας της στο Highgrove φορώντας ένα καρό κάπρι παντελόνι. Παρόμοια αισθητική προσφέρει σήμερα ένα κόκκινο gingham σχέδιο, ιδανικό για τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού.

Το παντελόνι πέφτει λίγο κάτω από το γόνατο, διαθέτει ψηλόμεση γραμμή και ελαστική εφαρμογή, γεγονός που το καθιστά άνετο για περπάτημα ή ακόμη και βόλτες με ποδήλατο — άλλωστε τα συγκεκριμένα παντελόνια είναι γνωστά και ως «pedal pushers».

Το look της πριγκίπισσας Νταϊάνα μπορεί να ολοκληρωθεί με ένα κόκκινο πλεκτό με γιακά και ένα ζευγάρι κομψά λευκά loafers, δημιουργώντας μια εμφάνιση που ισορροπεί ανάμεσα στη διαχρονική βρετανική κομψότητα και τη χαλαρή καλοκαιρινή αισθητική.

Για μια πιο business casual εκδοχή του κάπρι παντελονιού, μια κομψή επιλογή είναι τα cropped trousers που θυμίζουν εκείνα που είχε φορέσει η πριγκίπισσα Νταϊάνα σε αγώνα πόλο το 1983. Η συγκεκριμένη εμφάνιση έμελλε να γίνει μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της στιλιστικής της πορείας, καθώς αποτύπωνε με τον καλύτερο τρόπο την ανεπιτήδευτη και προσιτή εκδοχή του royal style που την έκανε να ξεχωρίζει.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η φαρδιά γραμμή τους και το μήκος μέχρι το γόνατο τα καθιστούν ιδανικά για τις μεταβατικές ημέρες ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο, ενώ η άνεσή τους αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα. Μία πελάτισσα, μάλιστα, τα χαρακτήρισε «τόσο άνετα όσο ένα σορτς».

Το look μπορεί να ολοκληρωθεί με μια αέρινη λευκή μπλούζα και μπαλαρίνες σε κερασί απόχρωση. Για περισσότερη υφή αλλά και λίγη επιπλέον ζεστασιά, ένα κόκκινο πουλόβερ ριγμένο χαλαρά στους ώμους παραπέμπει ακόμη περισσότερο στο χαρακτηριστικό στιλ της Νταϊάνα.

Από τις πιο πρακτικές εκδοχές των κάπρι που είχε φορέσει η πριγκίπισσα ήταν, ωστόσο, τα ίσια pull-on παντελόνια που επέλεξε κατά τη διάρκεια της εθελοντικής της δράσης στην Αγκόλα το 1997.

Η στενή, ίσια γραμμή τους τα κάνει ιδανικά για ημέρες με έντονη δραστηριότητα, καθώς δεν υπάρχει περιττό ύφασμα που να περιορίζει τις κινήσεις, ενώ τα μικρά ανοίγματα στο τελείωμα προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και δροσιά. Παράλληλα, αρκετές καταναλώτριες επισημαίνουν ότι το ύφασμά τους δεν τσαλακώνεται εύκολα, κάτι που τα καθιστά ιδιαίτερα πρακτικά και για ταξίδια.

Για μια εμφάνιση γραφείου μπορούν να συνδυαστούν με blazer, ενώ όσες θέλουν να αντιγράψουν πιο πιστά το look της πριγκίπισσας Νταϊάνα μπορούν να τα φορέσουν με denim top και loafers.

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