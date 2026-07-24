Ο Χάρι και η Μέγκαν έμειναν στο πατρικό της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Snapshot Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επισκέφτηκαν το πατρικό κτήμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Άλθορπ μαζί με τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Η οικογένεια άφησε λουλούδια στον τάφο της Νταϊάνα στο ιδιωτικό νησάκι της Oval Lake και στο γειτονικό μνημείο.

Η άφιξη της Μέγκαν και των παιδιών καθυστέρησε λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους και παρεξηγήσεων σχετικά με πρόσκληση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο Χάρι και η Μέγκαν συναντήθηκαν με τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα στο κτήμα Χάιγκροουβ, σε μια πρώτη επαφή με τα εγγόνια του Βασιλιά μετά από καιρό.

Πριν από το ταξίδι στη Βρετανία, η οικογένεια επισκέφτηκε την Πορτογαλία για διακοπές και στιγμές χαλάρωσης. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται για ακόμη μία φορά η βασιλική οικογένεια, καθώς αποκαλύφθηκαν νέες λεπτομέρειες για το πρόσφατο ταξίδι του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Ευρώπη. Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ, συνοδευόμενοι από τα δύο τους παιδιά, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, πραγματοποίησαν μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάνοντας μια στάση στο κτήμα όπου έμενε ως παιδί η αείμνηστη Πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό, η οικογένεια φιλοξενήθηκε στο Άλθορπ από τον θείο του Χάρι, Κόμη Σπένσερ. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο ιστορικό κτήμα του Νορθάμπτονσιρ, ο Χάρι και η Μέγκαν μαζί με τα παιδιά τους περπάτησαν στις διάσημες δενδροφυτεμένες λεωφόρους για να αφήσουν λουλούδια στον τάφο της Νταϊάνα, ο οποίος βρίσκεται στο ιδιωτικό νησάκι της Oval Lake, καθώς και στο γειτονικό μνημείο.

Η Λίλιμπετ εθεάθη να περπατάει μέσα από μια λεωφόρο με δέντρα και φράχτες στο Άλθορπ, στο σπίτι όπου η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε τα παιδικά της χρόνια - με τον Χάρι και την Άρτσι να περπατούν μαζί μπροστά της κρατώντας ανθοδέσμες

Το περιοδικό People έγραψε: «Το ταξίδι έδωσε στον Άρτσι και την Λίλιμπετ την ευκαιρία να περάσουν χρόνο σε ένα μέρος τόσο στενά συνδεδεμένο με την εκλιπούσα γιαγιά τους, η οποία πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, όταν ο Χάρι ήταν 12 ετών». Πριν από την άφιξή τους στη Βρετανία, η οικογένεια επισκέφθηκε την Πορτογαλία, όπου απόλαυσαν παρθένες παραλίες, τοπικά εστιατόρια και στιγμές παιχνιδιού στην πισίνα

Το ταξίδι τους προκάλεσε όπως ήταν ανεμενόμενο μεγάλο θόρυβο. Η άφιξη του Χάρι στη Βρετανία, η οποία έγινε αρχικά χωρίς τη Μέγκαν στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για τους Αγώνες Invictus, συνοδεύτηκε από νέες αντιδράσεις σχετικά με τη διαμονή του. Μια παρεξήγηση γύρω από την πρόσκληση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ οδήγησε σε εμπλοκή με το Στέμμα, αναγκάζοντας τελικά τη Μέγκαν και τα παιδιά να καθυστερήσουν την άφιξή τους και να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ λόγω ανησυχίας για την ασφάλειά τους.

Αεροφωτογραφία του Althorp House, κατοικία της οικογένειας Σπένσερ και τοποθεσία ταφής της Νταϊάνα

Παρά τις οργανωτικές δυσκολίες και τις τεταμένες σχέσεις, το ταξίδι είχε «χάπι έντ» όπως σχολιάζουν οι ταμπλόιντ. Ο Χάρι και η Μέγκαν, μαζί με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, συνάντησαν τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα στο κτήμα Χάιγκροουβ στο Γκλόστερσιρ. Η συνάντηση διήρκησε πάνω από μία ώρα και επιβεβαιώθηκε από το Παλάτι μετά την αναχώρηση της οικογένειας. Ήταν η πρώτη φορά που ο Βασιλιάς συνάντησε τα εγγόνια του μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα, κλείνοντας έναν κύκλο έντονων παρασκηνιακών διαβουλεύσεων.