Τουρκικά θαλάσσια πάρκα: Η Αθήνα θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες

Η Αθήνα ετοιμάζει την επόμενη διπλωματική της κίνηση απέναντι στην ενέργεια της Τουρκίας να προχωρήσει στην ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της δημοσίευσης των δύο προεδρικών αποφάσεων στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Η ελληνική πλευρά θα κινηθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα διπλωματικά εργαλεία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, όπως μετέδωσε η διπλωματική συντάκτρια της ΕΡΤ Κατερίνα Φρύσσα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα σχετικά διαβήματα, αλλά και η συστηματική ενημέρωση στα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα για τις ενέργειες της Άγκυρας.

Οι επόμενες κινήσεις αναμένεται να ξεδιπλωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, με την Αθήνα να επιδιώκει να καταστήσει σαφή τη θέση της μέσω των θεσμικών και διπλωματικών διαύλων.

Υπενθυμίζεται πως άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην τουρκική προκλητικότητα σχετικά με τις τουρκικές Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων».

Με Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου που δημοσιεύθηκαν σήμερα στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Τουρκία ανακήρυξε δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο ΒΑ Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Το υπουργείο Εξωτερικών απάντησε σε αυστηρό ύφος πως στο μέτρο που τα εν λόγω πάρκα καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη, καθώς κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, να προβαίνει μονομερώς στην εγκαθίδρυση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Περαιτέρω, υπογράμμισε ότι τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πρόκειται, συνεπώς, για ενέργεια, η οποία δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα, όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, επισήμανε περαιτέρω.

Επίσης, καυτηρίασε τη μονομερή θέσπιση από την Τουρκία «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της και διαμήνυσε ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Σχετικά υπενθύμισε ότι η χώρα μας έλαβε την πρωτοβουλία θέσπισης Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος, σε πλήρη συμμόρφωση με το Δίκαιο της Θάλασσας και αποκλειστικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.

Τέλος, διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενεργεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, τη διαφύλαξη των ελευθεριών της ανοικτής θάλασσας όπως αυτές προβλέπονται στο Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

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