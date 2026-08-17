Νέα πρόκληση από Τουρκία για θαλάσσια πάρκα: «Προστατεύουμε τα δικαιώματά μας» λενε πηγές ΥΠΕΞ

Η «Γαλάζια Πατρίδα» πίσω από τον μανδύα της οικολογίας

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Νέα πρόκληση από Τουρκία για θαλάσσια πάρκα: «Προστατεύουμε τα δικαιώματά μας» λενε πηγές ΥΠΕΞ
ΕΘΝΙΚΑ
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Συνέχεια στις προκλήσεις έναντι της Ελλάδας, ανεβάζοντας το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δίνει σήμερα η Τουρκία μετά τη χθεσινή δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν θαλάσσιες περιοχές στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Με πρόσχημα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η Τουρκία επιχειρεί με προκλητικό τρόπο να γκριζάρει το Αιγαίο, ανακηρύσσοντας αυθαίρετα δύο θαλάσσια πάρκα σε χώρους ελληνικής κυριαρχίας και διεθνών υδάτων ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λήμνο, αλλά και γύρω από το Καστελόριζο.

Μάλιστα, η Τουρκία απροκάλυπτα επιχειρεί να συνδέσει την ανακήρυξη δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» με τις ευρύτερες αξιώσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, φθάνοντας να επικαλεστεί εντελώς έωλα το Διεθνές Δίκαιο.

Συνεχίζοντας τις προκλήσεις έναντι της Ελλάδας, σήμερα, πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών έσπευσαν να διαμηνύσουν ότι η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η δημοσιογράφος της Haber, Damla Kuşkapan, μεταφέροντας τις εκτιμήσεις πηγών του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε ότι η Τουρκία επεκτείνει τις προστατευόμενες περιοχές της στη Γαλάζια Πατρίδα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ιστότοπου ahaber.

Το μήνυμα που εκπέμπεται από την τουρκική πλευρά είναι: η Αγκυρα θεωρεί ότι μπορεί να επεκτείνει τις «προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές» της πέραν των χωρικών της υδάτων, σε πλήρη αντίθεση με τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Κοινοποιώντας μηνύματα από πηγές του υπουργείου, η Κουσκαπάν ανέφερε:

«Η Τουρκία έχει επεκτείνει τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές στη Γαλάζια Πατρίδα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δύο περιοχές, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγιέ Κας και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βόρειου Αιγαίου, έχουν χαρακτηριστεί ως θαλάσσια πάρκα».

Οι πηγές αναφέρουν ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και αξιωματούχοι σχολίασαν ότι «η Τουρκία αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερο την ευθύνη των γύρω θαλασσών της», σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα.

Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, όπως αναφέρται, δήλωσαν ότι η ευθύνη για τη διαχείριση των θαλάσσιων εθνικών πάρκων θα βαρύνει το υπουργείο Γεωργίας και Δασών και ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής θα υποστηρίξει επίσης τις προσπάθειες.

Ισχυρίστηκαν δε ότι τα βήματα της Ελλάδας το 2025 σχετικά με τα εθνικά πάρκα στο Αιγαίο δεν έχουν νομική ισχύ για την Τουρκία.

Αθήνα: Μονομερείς ενέργειες δεν δημιουργούν τετελεσμένα

"Η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία 'εθνικών' θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο", κατέστησε χθες το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Αναλυτικά, ανέφερε σε ανακοίνωσή του:

Με Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου που δημοσιεύθηκαν σήμερα στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Τουρκία ανακήρυξε δύο "εθνικά θαλάσσια πάρκα" στο ΒΑ Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Στο μέτρο που τα εν λόγω πάρκα καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη, καθώς κανένα Κράτος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, να προβαίνει μονομερώς στην εγκαθίδρυση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Περαιτέρω, τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πρόκειται, συνεπώς, για ενέργεια, η οποία δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα, όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία "εθνικών" θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Σχετικά υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας έλαβε την πρωτοβουλία θέσπισης Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος, σε πλήρη συμμόρφωση με το Δίκαιο της Θάλασσας και αποκλειστικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενεργεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, τη διαφύλαξη των ελευθεριών της ανοικτής θάλασσας όπως αυτές προβλέπονται στο Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο."

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