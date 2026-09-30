Σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου

Newsroom

Σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου.

  • 1636 - Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ πλήττει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Οι νεκροί ανέρχονται σε 525 άτομα και οι τραυματίες σε 1.500.
  • 1821 - Ελληνική Επανάσταση του 1821: Οι Έλληνες νικούν τον οθωμανικό στόλο στη ναυμαχία του Κατακόλου.
  • 1876 - Η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου εγκρίνει τη σύσταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • 1888 - Ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης σκοτώνει την Ελίζαμπεθ Στράιντ και την Κάθριν Ήντοους, το τρίτο και τέταρτο θύμα του αντίστοιχα.
  • 1954 - Τίθεται σε υπηρεσία το αμερικανικό υποβρύχιο USS Nautilus (SSN-571), το πρώτο σκάφος με πυρηνικό αντιδραστήρα στον κόσμο.
  • 1955 - Πεθαίνει σε ηλικία 24 ετών, ο Αμερικανός ηθοποιός, Τζέιμς Ντιν.
  • 1968 - Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό το Boeing 747.
  • 1978 - Πεθαίνει ο ηθοποιός Λαυρέντης Διανέλλος. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε 195 ταινίες.
  • 1979 - Πρώτη αγωνιστική του πρώτου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος της Α΄ Εθνικής κατηγορίας που διοργανώνει η ΕΠΑΕ.
  • 1993 - Στη δυτική Ινδία, πάνω από 6.000 είναι οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που διαρκεί πέντε λεπτά.
  • 1995 - Μετά από 15 μήνες αποκλεισμού λόγω τιμωρίας, ο Ντιέγκο Μαραντόνα ξαναγυρίζει στα γήπεδα φορώντας τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς.
  • 1999 - Πυρηνικό ατύχημα σε σταθμό στο εργοστάσιο στην Τοκαϊμούρα της Ιαπωνίας, 49 άτομα εκτίθενται σε ραδιενέργεια. Είναι το πρώτο ατύχημα σε πυρηνικό εργοστάσιο στην Ιαπωνία, βορειοανατολικά του Τόκιο.
  • 2001 - Στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν παραδέχονται για πρώτη φορά ότι κρύβουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν.
  • 2010 - Πεθαίνει η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, Δούκισσα.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με θυελλώδεις ανέμους και νέα πτώση της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει το πρωί της Τετάρτης το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που θα συζητηθούν

04:42WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

04:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

03:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναπληρωτές: Ολοκληρώθηκε η Β’ φάση προσλήψεων για 6.683 εκπαιδευτικούς – Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία

03:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμή πετρελαίου: Στα 96 δολάρια το Brent με το άνοιγμα των αγορών της Ασίας – Υποχωρούν οι φόβοι για την προσφορά

03:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από σήμερα οι αιτήσεις πληρωμής και προκαταβολής για επενδύσεις προστασίας ζωικού και φυτικού κεφαλαίου

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Κηφισού: Συνεχίζονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

02:22ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ κατά Ρωσίας για «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική» – Στο επίκεντρο το Καλίνινγκραντ

01:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι που θα λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)

01:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνεχίζεται η οικονομική πίεση στο Ιράν – Νέες κυρώσεις από το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ

01:12ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Μπροστά η Γκρίνσπαν για τη διαδοχή Γκουτέρες – Τώρα αρχίζει η μάχη των βέτο

00:48NEWSBOMB

Σομαλία: Αιματηρός επίλογος στην πειρατεία του Honour 25 – Νεκρά πέντε μέλη του πληρώματος

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Sell-off στα ομόλογα και δεύτερη ημέρα απωλειών στη Wall Street

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Κρητικό γλέντι μετά τη βάφτιση των δίδυμων – Ξεσήκωσαν τα σοκάκια του νησιού

23:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Καμία συγκυβέρνηση με τη Δεξιά – Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση αλλαγής, δεύτερες εκλογές

23:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Voucher για smartphone: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ για αγορά

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η Γάκα μου πρότεινε πλασμαφαίρεση, γέλασα όταν άκουσα το ποσό» λέει ο υπνοθεραπευτής

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Νεαρός μπήκε στα λασπόνερα για να βοηθήσει εγκλωβισμένους οδηγούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της δασκάλας στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια: Προσοχή, σκληρές εικόνες

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάθημα οδήγησης κατέληξε σε τραγωδία: 18χρονη σκότωσε κατά λάθος τον πατέρα της

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ - Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχές το επόμενο τετραήμερο - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

19:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Προχωρά η αποκατάσταση του ανακτόρου – Πλησιάζει η ώρα που θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η Γάκα μου πρότεινε πλασμαφαίρεση, γέλασα όταν άκουσα το ποσό» λέει ο υπνοθεραπευτής

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (1/10)

17:45ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος: «Υποχωρήσαμε» - Η παραδοχή για την ελληνική στάση σε δύο επεισόδια με τουρκικά πλοία στην Κάσο

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

21:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θόλωσα και της έριξα 2 χαστούκια»: Παραδέχεται τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια ο πατέρας μαθήτριας

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρι με αυτισμό δέχτηκε την έκπληξη της ζωής του στον γάμο των γονιών του - Η στιγμή που έκανε τους πάντες να δακρύσουν

23:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Voucher για smartphone: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ για αγορά

23:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Καμία συγκυβέρνηση με τη Δεξιά – Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση αλλαγής, δεύτερες εκλογές

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Καβάλα: Δείτε το γήπεδο στη Θάσο που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Άνι όταν χτύπησε στην περίφραξη - Το έγγραφο που προειδοποιούσε για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις έξι μήνες πριν την τραγωδία και η αδράνεια των αρχών

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ