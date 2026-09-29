Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

Snapshot Η εκπαιδευτικός Μαρία Παναγιώτου απεβίωσε σε ηλικία 42 ετών, προκαλώντας θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα της Χαλκίδας.

Εργαζόταν ως γραμματέας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας και είχε προσφέρει υπηρεσίες σε σχολεία και στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας.

Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά συνέχισε κανονικά την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Έφυγε από τη ζωή μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της, γεγονός που επιτείνει τον πόνο της οικογένειάς της.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στη Χαλκίδα, με τη συμμετοχή συγγενών, φίλων και συναδέλφων. Snapshot powered by AI

Θλίψη έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα η είδηση του θανάτου της εκπαιδευτικού Μαρίας Παναγιώτου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών.

Η απώλειά της έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους συναδέλφους της και την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής, καθώς η Μαρία Παναγιώτου είχε συνδέσει για χρόνια την επαγγελματική της πορεία με την εκπαίδευση και τη Χαλκίδα.

Η 42χρονη είχε εργαστεί σε σχολεία της περιοχής, ενώ είχε προσφέρει τις υπηρεσίες της και στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας. Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως γραμματέας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας.

Η Μαρία Παναγιώτου αντιμετώπιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Παρά τις δυσκολίες, συνέχισε την επαγγελματική της πορεία και την παρουσία της στους χώρους όπου εργαζόταν.

Συνάδελφοι και άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο με ήθος, αφοσίωση και αγάπη για την εκπαίδευση, ενώ η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση.

Έφυγε μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το χτύπημα για την οικογένεια της 42χρονης, καθώς η Μαρία Παναγιώτου έφυγε από τη ζωή μόλις μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της.

Η οικογενειακή χαρά της προηγούμενης ημέρας μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε βαθύ πένθος, με τους δικούς της ανθρώπους να καλούνται να την αποχαιρετήσουν.

Το αντίο των συναδέλφων της

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους της εξέφρασε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας, αποχαιρετώντας μια συνάδελφο που υπηρέτησε την εκπαίδευση με συνέπεια και αφοσίωση.

Μηνύματα ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί της αποτυπώνουν τη συγκίνηση για την απώλεια μιας εκπαιδευτικού που άφησε το δικό της αποτύπωμα στα σχολεία και στους χώρους όπου εργάστηκε.

Η Εξόδιος Ακολουθία της Μαρίας Παναγιώτου θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στις 14:30, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στη Χαλκίδα.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 14:00, ώστε συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν να μπορέσουν να την αποχαιρετήσουν.

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